Les estacions d'esquí catalanes alerten que si la crisi del coronavirus s'allarga afectarà la propera temporada d'hivern

L'Associació Catalana d'Estacions d'Esquí i Activitats de Muntanya (ACEM) alerta que si la crisi del coronavirus s'allarga afectarà la propera temporada d'hivern al Pirineu. El problema és que el confinament obliga als responsables de les estacions a preveure des de casa les actuacions que cal fer. A més, les empreses que fabriquen components pels remuntadors i fan revisions estan o bé aturades o treballen a un ritme inferior al habitual. A més, preocupa com haurà afectat la crisi econòmica als aficionats als esports d'hivern. "Molta gent s'ha quedat sense feina i caldrà veure si s'animen a venir", assenyala Joquim Alsina, director de l'ACEM. Alsina també ha explicat que l'aturada brusca ha "espatllat" una temporada que estava sent bona.

El cop que han rebut les deu estacions d'esquí catalanes – set públiques i tres privades - amb l'acabament precipitat de la temporada pel coronavirus podria ser "més dur" si la crisi s'allarga. I és que el sector té la mirada fixada en l'hivern que ve, ja que hi ha "incertesa" sobre si es podrà recuperar "una certa normalitat". Des de l'Associació Catalana d'Estacions d'Esquí i Activitats de Muntanya (ACEM) assenyalen dos preocupacions: d'una banda les qüestions tècniques i de l'altra les condicions en què la ciutadania sortirà d'aquesta crisi des d'un punt de vista sanitari i econòmic.

En relació a la primera, el director de l'ACEM, Joaquim Alsina, explica que el final de la temporada també serveix per començar a desmuntar algunes parts de l'estació, i planificar la propera. Això significa, entre altres qüestions, prendre decisions en relació a projectes que cada estació pugui dur a terme com, per exemple, el tancament de pistes o habilitar nous espais. "Això ho estem fent a partir de l'experiència que tenim, però des de casa", assenyala Alsina.

L'entitat recorda que durant l'estiu "hi ha molta feina a fer" a les estacions d'esquí per tal de tenir-les a punt de cara a la temporada vinent. En aquest sentit, Alsina recorda que els remuntadors han de passar una sèrie de revisions, que han de fer empreses especialitzades i que algunes estan aturades actualment.

A més d'aquests controls periòdics que es fan cada any, també n'hi ha d'extraordinaris i en molts casos cal renovar alguns elements de les màquines per temes de seguretat. En aquest sentit, el director de l'ACEM explica que les empreses que fan els serveis de manteniment i que fabriquen aquests materials, o bé han aturat la producció pel coronavirus o no treballen a ple rendiment. Això fa que s'acumulin les demandes, no només de les estacions d'esquí catalanes, sinó d'altres zones més grans com França, Suïssa, Àustria o Itàlia.



Tornar a atraure clients

Alsina, però, deixa clar que "per ells, no quedarà" i que si cal treballar el doble per tenir-ho tot a punt ho faran, però la gran preocupació és veure quina resposta tindrà el client. "Després d'aquest període s'haurà de veure com estarà la societat per tornar a fer despesa en turisme i lleure", assenyala.

Per això, des de l'ACEM esperen "no anar sols" a l'hora d'intentar remuntar l'activitat i potenciar de nou les estacions d'esquí. Alsina destaca que "hi ha molts sectors" de la societat que són conscients que el que cal és veure què es pot fer en l'economia des d'un punt de vista general. "Nosaltres som un granet més, però de poc serveix que m'ajudin a mi, si el sector del nostre visitant s'enfonsa", remarca.



FGC veu incertesa a l'estiu

La incertesa per part de l'ACEM també la comparteix la Generalitat que gestiona set de les deus estacions que hi ha a Catalunya. La temporada d'estiu és a tocar i la crisi del coronavirus preocupa als responsables. Fonts de Ferrocarrils de la Generalitat consultades per l'ACN asseguren que el problema no és el condicionament de les estacions i la seva obertura, sinó la resposta per part dels usuaris.

Més enllà de les dificultats logístiques que pugui suposar, des de FGC asseguren que el que preocupa és, d'una banda, les condicions sanitàries que hi puguin haver aquest estiu, i de l'altra, com quedi de tocada l'economia dels qui apostaven per anar a muntanya. Aquests dos aspectes eleven la incertesa per part dels responsables.

Pel que fa a l'hivern, FGC dona per fet que els resultats "no seran bons", com a conseqüència de l'aturada brusca pel coronavirus. Tot i això, des del sector destaquen que els quatre mesos que han estat oberts, hi ha hagut una bona resposta per part dels usuaris.