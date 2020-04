Educació dona accés lliure als continguts i recursos de l'Institut Obert de Catalunya

El departament d'Educació ha obert a tota la ciutadania els continguts i recursos de l'Institut Obert de Catalunya (IOC) davant "l'actual situació d'excepcionalitat pels efectes del covid-19". Segons un comunicat de la conselleria difós aquest dissabte, tots els materials d'aquest centre estan penjats a les plataformes digitals Alexandria (biblioteca de recursos digitals per a l'aula) i EIX (entorn virtual d'aprenentatge) a partir de dilluns i mentre duri el tancament dels centres educatius. S'hi poden trobar continguts de 29 assignatures de batxillerat com ara anglès, francès, història o dibuix artístic i materials dels mòduls per obtenir el Graduat en Educació Secundària Obligatòria (GESO).

L'IOC és un institut amb 12 anys d'història dedicat exclusivament a la formació de persones adultes a distància. L'ensenyament i aprenentatge es du a terme mitjançant un campus virtual basat en una plataforma Moodle, anomenat campus IOC. El centre ofereix cicles formatius d'FP (en grau mitjà ho cursen un 17% dels alumnes i en grau superior un 40%), batxillerat (més del 9% dels alumnes), oferta formativa en línia de l'Escola Oficial d'Idiomes, graduat en educació secundària, curs de preparació a les proves d'accés d'FP, preparació a les PAU, certificat de competència digital Competic3, així com altres formacions especialitzades.