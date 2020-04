1.408 afectats per coronavirus estan a l'UCI del total de 2.053 greus a Catalunya des de l'inici de l'epidèmia

1.408 afectats per coronavirus estan a l'UCI del total de 2.053 greus a Catalunya.

1.408 afectats per coronavirus es troben ingressats en Unitats de Cures Intensives (UCI) del total de 2.053 persones que han estat greus a Catalunya des de l'inici de la pandèmia. Fonts del Departament de Salut han aclarit aquest divendres que el nombre de persones greus del qual han informat cada dia correspon al total de pacients des de l'inici de la pandèmia i no als que en cada moment estan ingressats a l'UCI. La consellera de Salut, Alba Vergés, ha assenyalat que Catalunya disposa de més de 1.800 UCI en aquests moments, que significa haver triplicat la capacitat de cures intensives de base del sistema sanitari. A més dels pacients a l'UCI, hi ha ingressats als hospitals altres pacients en llits convencionals o de semicrítics.