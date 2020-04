Renfe aplica la gratuïtat en els serveis de Rodalies de tot Catalunya

Aquest dijous 2 d'abril i fins el dia 9, Renfe aplica la gratuïtat en els serveis que opera a Rodalies de Catalunya tal i com ha marcat l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM). Aquesta mesura afecta tant els serveis de rodalia de Barcelona, rodalia de Girona, rodalia del Camp de Tarragona i trens Regionals.

Aquesta mesura afecta també a totes les estacions de tren de l'Alt Empordà que tenen servei de tren de mitjana distància i regionals.

D'aquesta manera, en el període marcat per l'ATM els viatgers de Rodalies utilitzaran el servei de forma gratuïta. Per dur-ho a terme, els controls d'accessos de les estacions s'obriran quan el client s'aproximi a ells i no serà necessari validar cap títol de transport.

Aquest sistema s'aplica per guanyar agilitat en l'entrada i sortida de viatgers tenint en compte la immediatesa de la mesura i el gran volum d'estacions on s'ha d'implantar. En total 214 estacions a tot Catalunya amb diferents característiques entre elles.

Durant tot el període de gratuïtat encara que no hi hagi validació del títol els viatgers quedan amparats per l'assegurança obligatòria.

Mesures excepcionals als serveis de Renfe

A més durant aquest període s'han anat duent a terme una sèrie de mesures d'acord amb les indicacions de les autoritats sanitàries que s'han comunicat a través dels diferents canals d'informació i comunicació de Rodalies i Renfe