El preu màxim del menjador escolar per al proper curs serà de 6,33 euros

La Conselleria d'Educació de la Generalitat ha fixat el preu màxim de la prestació del servei escolar de menjador dels centres educatius de titularitat del departament per al curs 2020-2021, amb caràcter general en 6,33 euros, augmentant en 13 cèntims un preu --6,20 euros-- que estava congelat des del curs 2008-2009.

Fonts del departament han assegurat aquest dijous a Europa Press que el preu inclou un canvi en el ràtio de monitor per alumne, millorant la ràtio que hi havia fins ara: es baixa de 18 a 15 alumnes per monitor en Infantil, de 30 a 25 en Primària i a l'ESO, on no estava establerta, es fixa, que serà de 30 alumnes per monitor.

El departament ha assegurat que la millora de ràtio implica major nombre de monitors, motiu pel qual s'incrementa el preu a 6,33 euros per alumne al dia --IVA inclòs--, al costat de l'IPC corresponent a altres conceptes.

En una resolució publicada el dimecres en el Diari Oficial de la Generalitat (Dogc) recollida per Europa Press, ha remarcat que el preu màxim comprèn, a més del menjar, l'atenció directa a l'alumnat durant el temps de la prestació del servei de menjador i els períodes de temps anteriors i posteriors.

Per als comensals esporàdics, el preu podrà incrementar-se fins a un 10% més en relació al cost real del servei, sense poder excedir els 6,96 euros per alumne al dia, IVA inclòs, i es considera esporàdic aquell que fa ús del servei menys de tres dies a la setmana o en el cas de Secundària, menys de dos casos, i en tots dos casos sempre que no sigui beneficiari d'una beca menjador.

Mitjançant autorització prèvia dels serveis territorials, quan es tracti de centres d'educació especial o escoles rurals de titularitat de la Conselleria d'Educació amb un nombre molt reduït d'usuaris, es pot augmentar el preu màxim de la prestació.

La resolució també assenyala que la Inspecció d'Educació farà el seguiment als centres de l'adequació del preu del menjador escolar a la normativa vigent.

La Generalitat ha fixat també en la quantitat de 6,33 euros per alumne al dia l'import màxim de l'ajuda individual de menjador escolar per a l'alumnat que, per falta d'oferta pública educativa d'ensenyaments obligatoris, s'escolaritza fora del seu municipi de residència en centres privats concertats o municipals, prèviament determinats pel departament.

ACELLEC

L'Associació Catalana d'Empreses del Lleure, l'Educació i la Cultura (Acellec) ha celebrat el lleuger increment del preu màxim del menjador escolar que, malgrat assenyalar que no ser el necessari, és "un primer pas per actualitzar" un preu que es mantenia congelat.

En un comunicat aquest dijous, les empreses de menjador escolar també valoren positivament que la resolució d'Educació s'hagi aprovat ara perquè incidirà en els nous contractes de licitació que les administracions convoquen habitualment a la primavera, i ha afirmat que el nou preu i l'establiment de les ràtios d'alumnes per monitor farà "més clars i accessibles" els concursos públics per part de les empreses.

Ha considerat que l'augment del preu del menjador escolar permetrà assumir els increments de sou del 2,5% aprovats el passat any en el marc del conveni de l'oci educatiu i sociocultural.