La Pasqua marcada per la covid-19: mones a domicili, cursos online per fer-les a casa o crides a ajornar la festa

Unes 200 pastisseries de tot Catalunya oferiran la mona a domicili per garantir que, malgrat la crisi del coronavirus, la festa se celebri. Tot i que és difícil fer previsions perquè moltes pastisseries han abaixat la persiana, des del Gremi de Pastissers calculen que les pèrdues s'enfilaran fins al 50% i, per això, també proposen aprofitar la segona Pasqua, l'1 de juny, per tornar a celebrar la festa. "Ara serà més familiar, entre pares i fills, i després amb els padrins, com s'ha fet sempre", explica Olivier Fernández, gerent del Gremi. Alguns pastissers opten per solucions imaginatives, com cursos online per fer mones casolanes, mentre d'altres potencien la venda online i, els que no poden, tanquen o obren amb limitacions.

Fernández admet a l'ACN que ja se sap que es vendrà menys, perquè, al gran nombre d'establiments que seguiran tancats, també hi ha la incertesa sobre què acabaran fent els clients.

El sector fa dies que viu moments complicats, ja que tot i que poden obrir, les vendes ja han caigut entre un 20 i un 25%. Ara, a això, s'hi suma el fet que la mona de Pasqua, una de les cites més importants, aquest any s'haurà de celebrar diferent.

Salvador Pèrez, de la pastisseria El Cigne de Manresa, explica que la crisi del coronavirus ha dut al sector a "reinventar-se". En el seu cas, diu, han optat per activar la venda online perquè els clients puguin escollir les mones al web i s'estalviïn desplaçar-se fins a la pastisseria. De moment, del repartiment se'n faran càrrec ells mateixos.

Paral·lelament, a l'establiment ja exposen algunes de les varietats de les quals disposen, especialment, figures de xocolata. Segons Pèrez, la comanda de la xocolata l'havien fet molt abans que esclatés la crisi del coronavirus i en van adquirir una tona. Aprofitant que aquests dies la feina a la pastisseria ha baixat, ja han començat a elaborar les figures. Els pastissos, però, no els faran fins Setmana Santa.

Unes 75.000 mones a Girona, la meitat que l'any passat



A Girona, molts establiments estan tancats des de fa dues setmanes però es preveu que durant Setmana Santa tornin a aixecar la persiana. "Hem de salvar el negoci i la majoria tornaran a obrir, segurament només els matins", detalla el president del gremi gironí, Angel Garcia. Les mones representen més del 20% de facturació anual i són dies molt importants per fer caixa.

Garcia assenyala que fa molts anys les pastisseries ja portaven els postres a casa, però que després es va deixar de fer i ara es pot reactivar. "Si ho podem incentivar, s'ha d'aprofitar", afegeix. El sector preveu vendre la meitat de les mones que es van vendre l'any passat i arribar a les 75.000.

D'altres pastissers gironins, en canvi, creuen que el confinament és incompatible amb la tradició de vendre i repartir mones. "La Pasqua és la primera gran trobada de primavera entre els nostres. Si fillols i padrins no es poden trobar per celebrar de forma conjunta aquesta tradició, no té cap mena de sentit pretendre celebrar-ho ara com si no passés res", afirma Lluís Riera, de Cacau Pastisseria d'Olot, qui prefereix per celebrar la festa més endavant quan es pugui recuperar la normalitat.

Mones a domicili, a Mataró

Una altra de les pastisseries que ha optat per la venda online de mones de Pasqua és Sweet Dreams de Mataró. La seva propietària, la pastissera Laura Martín, explica que el negoci es va haver d'adaptar ja des del principi de la crisi sanitària per donar resposta a la demanda de pastissos per a famílies que han continuat celebrat aniversaris confinats i en petit comitè.

"Oferim un servei a domicili que no oferíem fins ara i jo mateixa porto els pastissos a casa dels clients que ens demanen", relata la pastissera mataronina. La dinàmica serà ara la mateixa per fer front a la campanya de Pasqua. Tot i l'alternativa, el ritme de vendes no és, ni de lluny el d'altres anys.

Segons Martín, hi ha menys encàrrecs i de mones molt més petites que en altres campanyes. La pastissera també preveu que es perdi una part de client no habitual que normalment fa l'encàrrec quan passa per davant de la pastisseria mentre passeja: "Ens compra només la gent que ja ens coneix", es lamenta.

Per afavorir aquesta venda online, Sweet Dreams s'ha adherit amb altres pastisseries del conjunt del territori a canal a xarxes socials que funciona d'aparador virtual dels establiments que ofereixen el servei a domicili. És un projecte que lidera la pastisseria Rodella de Sant Celoni (Vallès Oriental) i que ja aplega una quarantena de punts de venda.

"Vam estar parlant per ajudar-nos entre els pastissers i també per afavorir a que aquest any cap nen es quedi sense mona", relata Martín. Tot i el salt tecnològic del sector, la pastissera mataronina és conscient que totes aquestes mesures són excepcionals i provisionals i dubta que puguin tenir continuïtat.

Ara l'obrador treballa a mitja jornada i la producció és més baixa, però quan torni a estar a ple rendiment veu difícil compaginar-ho: "No sé si ho mantindrem perquè o fem pastissos o els repartim, tot no ho podem fer".

Buscant un bri d'optimisme, Martín creu que la crisi sanitària farà prendre consciència a tothom de la feina i capacitat d'adaptació de negocis petits com el seu. "En això sí que hi haurà un abans i un després", assegura.

Cursos online, a Lleida

El Gremi de Forners de les Terres de Lleida calcula que enguany no arribaran a vendre ni la meitat de les mones que venen en una Pasqua normal, que l'any passat van ser unes 180.000. La presidenta del gremi, Pilar Marqués, explica que els forners faran mones més petites perquè s'entén que no es podrà reunir tanta gent per menjar-les.

A Lleida també hi haurà opció de compra online o presencial a les poques hores del dia que obren els establiments per "no treure la il·lusió als més petits", segons Marqués. Però també hi haurà altres opcions: un pastisser de la ciutat, Jordi Pons, penjarà a Internet un videotutorial per animar les famílies a fer les seves pròpies mones a casa.

Pons, que també és professor de l'escola d'Hostaleria, ensenyarà com fer una mona a casa a través d'una "pastisseria sana i de qualitat". Davant la situació excepcional, Pons proposarà l'ús d'ingredients de proximitat o que ja es tinguin a casa, com pots de fruita en almívar. L'objectiu de la iniciativa, afegeix, és "fomentar l'ofici".

De fet, des del Gremi creuen que molta gent optarà per aquesta opció pel confinament, o simplement deixaran de menjar la mona. En aquest sentit, Marqués lamenta amb resignació que per Pasqua els forners "aprofiten per recuperar una mica" de caixa, però que aquest any no podrà ser.



A Tarragona demanen fer encàrrecs

El Gremi d'Artesans Pastissers de la demarcació de Tarragona garanteix que faran mones i figures de xocolata per a la clientela malgrat la caiguda d'entre el 75% i el 90% de les vendes,

Això sí, demanen que les encarreguin amb antelació. "Com que legalment podem obrir, ho farem. I els que tinguem opció ho portarem a domicili, però no voldríem que la gent sortís ara massivament a comprar les mones. Cal que tot es faci amb molta cura", apunta a l'ACN el president del gremi, Josep Gonzàlez.

Els pastissers artesans de la demarcació van vendre unes 40.000 mones de Pasqua l'any passat i són conscients que enguany no podran repetir la xifra. Per això se sumen a la petició que la Mona també se celebri coincidint amb la Segona Pasqua. Segons Gonzàlez, hi ha bona predisposició a l'administració. "Si entre les dues dates aconseguim vendre'n la meitat de l'any passat, ens donarem per satisfets", conclou el propietari de la pastisseria Conde.

Diversos negocis de la demarcació s'han afanyat a fer promoció del servei d'entrega de mones a domicili. La majoria pengen fotografies de les figuretes que van produint als perfils a les xarxes socials. Expliquen que ja s'ocuparan de fer-les arribar a domicili i demanen a la ciutadania que es quedi a casa. Alguns proposen fer els pagaments per Bizum –una aplicació que permet traspassar diners, de compte a compte, de forma gratuïta.