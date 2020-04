Torra mana la pressa al Consell de Garanties pels pressupostos

El president de la Generalitat, Quim Torra, demana al Consell de Garanties Estatutàries (CGE) que tenint en compte la «situació d'emergència» faci l'informe sobre els pressupostos «en el període més breu possible». En una entrevista a Ser Catalunya, Torra va argumentar que la Generalitat no pot seguir treballant com ho feia fins ara i que necessita el marc de 3.000 milions d'euros més que suposen els comptes del 2020. Perquè el Parlament aprovi els pressupostos cal que el CGE resolgui el recurs de Cs i té un mes de marge que acaba el 20 d'abril. A més, Torra va rebutjar fixar una data per a les eleccions adduint que ara «és moment de centrar-se en la gestió de la crisi sanitària».