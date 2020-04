Deneguen als polítics presos el permís per confinar-se a casa

Les juntes de tractament de les presons catalanes han denegat als líders independentistes presos un permís per passar el confinament del coronavirus a casa seva, una decisió que JxCat i ERC han atribuït a les «amenaces» del Tribunal Suprem als funcionaris de presons. La Generalitat va anunciar dimarts que estudiaria les escletxes legals per poder acordar el confinament domiciliari dels presos amb el 100.2, però el Tribunal Suprem va advertir que si se'ls enviava els funcionaris de les juntes de tractament podrien incórrer en un delicte de prevaricació.

Finalment, les juntes de tractament han denegat als presos independentistes un permís que sí que ha estat concedit a una quinzena de reclusos de segon grau que tenien sortides emparades per l'article 100.2 del reglament penitenciari. En concret, s'ha decidit concedir aquest permís a quatre internes de la presó de dones de Wad-Ras i a onze reclusos de Quatre Camins, mentre que la resta de presons «han descartat tots els casos que s'han avaluat». Els quinze interns als quals sí que s'ha permès confinar a casa representen el 15% dels presos amb el 100.2 a Catalunya i cap d'ells estava en centres oberts.

Després de l'anunci, els líders independentistes empresonats han enviat sengles cartes conjuntes a l'Alt Comissionat pels Drets Humans de les Nacions Unides i al Consell d'Europa denunciant el «tracte discriminatori» que creuen que han rebut per part de les autoritats penitenciàries. Les missives consideren que la decisió de no permetre'ls sortir mentre duri la pandèmia és «un risc» per a la seva salut i implica «restringir altres drets fonamentals» com la separació de poders, la igualtat davant de la llei, el respecte a les minories i la no discriminació per motius polítics. Per això, els demanen que emprenguin «qualsevol acció urgent» que creguin pertinent .

La consellera de Justícia, Ester Capella, va acusar el Suprem d'haver volgut «condicionar» la decisió dels funcionaris de les juntes de tractament de les presons, la qual cosa ha titllat d'«inaudit, vergonyós i inadequat d'un estat de Dret». El president de la Generalitat, Quim Torra, va mostrar també la seva indignació: «No sé per què tanta crueltat, no sé per què tanta injustícia, amenaces», va afirmar, abans d'afegir: «No entenc com es pot haver endurit tant el cor dels homes».

En una piulada dictada des de la presó, el president d'ERC, Oriol Junqueras, va denunciar la situació: «Tornem a veure i a patir com el Tribunal Suprem desobeeix els dictàmens i recomanacions d'Europa. Aquest cop afegeix amenaces a funcionaris. La 'justícia' espanyola prevaricant. Cap novetat». «Amb amenaces i coaccions, així ha intentat el Suprem condicionar els funcionaris de presons. Tot per evitar el confinament a casa dels presos i preses polítiques. És inacceptable», va dir el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès.

Blanca Bragulat, dona de l'exconseller Jordi Turull, va carregar en canvi contra el departament que dirigeix la republicana Ester Capella: «La conselleria de Justícia aprova el confinament domiciliari de 15 presos amb un 100.2 (i no són els presos polítics). A partir d'ara potser que quan els esmentin parlin de polítics presos».