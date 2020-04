Augmenten els treballadors afectats per ERTO i ja hi ha prop de 79.000 expedients

La crisi provocada pel coronavirus ha deixat a l'atur temporal un total de 591.101 catalans, segons dades actualitzades aquest dijous pel Departament de Treball, que ha rebut un total de 78.958 peticions telemàtiques per a presentar un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO).

En comparació amb el dimecres, el balanç d'afectats per aquesta regulació temporal de la feina a Catalunya ha crescut en 19.700 persones i les sol·licituds en 2.900. Les persones que s'hauran d'acollir a un ERTO a conseqüència de la crisi del covid-19 ja representen el 16,9% de la població ocupada a finals d'any.

Per demarcacions, Barcelona continua concentrant gran part dels expedients temporals amb un total de 56.890 empreses i 463.173 afectats, a qui se'ls ha suspès el contracte temporalment i passaran a cobrar l'atur. Respecte a aquest dimecres, s'han registrat 4.100 ERTO més i 15.200 treballadors més.

Les comarques gironines sumen 9.056 expedients temporals per a 56.979 persones, amb increments de 341 empreses i 2.341 treballadors en les últimes hores

Lleida n'ha registrat 4.457 més, amb 24.963 afectats. En un dia, a les terres de Ponent s'han presentat 147 expedients per a 837 persones més.

Al Camp de Tarragona s'han tirat endavant 6.598 ERTO que inclouen 38.227 persones. L'increment durant les últimes 24 hores han sigut de 182 empreses i 1.018 treballadors. A les terres de l'Ebre ja s'han registrat 1.957 expedients temporals per a 7.759 persones. En comparació amb el dimarts, el recompte s'ha elevat en total de 66 empreses i 290 afectats.

Les dades que proporciona el Govern recullen els expedients presentats per empreses que tenen els centres de treball situats al territori català o les que realitzen el 85% de l'activitat a Catalunya. Les companyies amb empleats a diverses comunitats autònomes es posen en contacte amb el Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social.



"Preocupació" perquè l'atur constata acomiadaments per covid-19

El Govern admet "preocupació" per l'augment de l'atur aquest març perquè, malgrat que no es comptabilitzen els afectats pels ERTO, ja es nota un increment molt important d'aturats per acomiadaments de treballadors amb contractes precaris o temporals. El conseller de Treball, Chakir el Homrani, admet a l'ACN que la xifra dels 471.000 aturats és "parcial" sense la gent afectada pels ERTO però ja permet copsar un "fort increment" de més de 21.800 persones "molt lligat a la situació de la covid-19".

"Tenim un mercat laboral amb una excessiva temporalitat, que va permetre ajustar plantilles molt ràpidament a partir de la no-renovació de contractes temporals o la seva extinció durant les tres primeres setmanes d'expansió del virus", ha dit.

El conseller ha admès que les xifres de l'atur encara poden créixer més durant el mes d'abril, tot i que no ha volgut posar números. "Preveiem un increment, no ens atrevim a dir de quant", afirma, tot recordant a més que les dades dels ERTO no constaran a l'atur registrat. En aquest sentit, admet que l'afectació de la pandèmia sobre el mercat de treball català "és molt important" quan se sumen els registrats més els afectats per ERTO.

La raó per la qual no s'inclouen en les dades es troba en un reial decret llei aprovat l'any 1985 que marca que els treballadors amb contractes suspesos per un expedient temporal no es comptaran com a aturats registrats.

De moment, el Govern ha rebut peticions d'expedients temporals per a 76.000 empreses i 571.300 treballadors, que passaran a cobrar una prestació per desocupació. Segons explica El Homrani, la conselleria que dirigeix no ha rebutjat un gran nombre d'ERTO i només ha aturat el procés en detectar que l'empresa no compleix els requisits perquè dóna un servei essencial.



Cobrament de l'atur

D'altra banda, El Homrani demana al govern espanyol que garanteixi que ningú es quedarà sense cobrar la prestació d'atur a l'abril i que no hi haurà afectats que hagin d'esperar fins al maig per la saturació del Servei Estatal Públic d'Ocupació (SEPE). En aquest sentit, recorda que el Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) ha reforçat amb 400 persones el dispositiu d'atenció a la ciutadania i s'ha posat a disposició de l'administració espanyola per ajudar a agilitzar els tràmits.

"No podem permetre que la gent es quedi sense ingressos", insisteix El Homrani, que afirma que si el dia 10 d'abril no pot cobrar tothom s'haurà d'habilitar algun mecanisme perquè el pagament del SEPE no sigui mensual sinó més freqüent. "Hem d'actuar el més ràpid possible", exigeix.



Error retallar en polítiques d'ocupació

El titular de Treball veu com un "error" la decisió del govern espanyol de retallar el 55% dels fons que es destinen a polítiques d'ocupació actives a Catalunya, una partida que creu que serà "absolutament necessària" en la post-crisi del covid-19. "No és raonable, acaben retallant pressupostos i recursos que són competència dels territoris", critica.

L'argument darrere la decisió de la Moncloa és que el 50% del pagament de les cotitzacions per a finançar la formació es destinarien a pagar la prestació d'atur. "Hi pot haver altres vies per trobar els recursos", diu El Homrani. "Si acabem fent que els treballadors acabin pagant les prestacions a partir de les cotitzacions pensades en la formació el que fem és debilitar-nos. Tots tenim clar que la formació és una de les palanques per transformar el teixit productiu", afegeix.

D'altra banda, considera que les dificultats normatives per a acomiadar treballadors anunciades pel govern espanyol van arribar "tard" i dubta que tinguin "una afectació real" perquè hi ha altres vies per acomiadar a banda de l'acomiadament objectiu. "Del titular a la lletra petita hi havia molts canvis", lamenta.



Crisi econòmica

Serà al llarg del mes d'abril quan "s'acabarà de visualitzar absolutament" les conseqüències de la pandèmia sobre el mercat laboral. Un impacte que, de moment, s'està acarnissant amb els "més vulnerables", que són "els primers que han patit la crisi del covid-19", assegura El Homrani. Per exemple, remarca que un quart de l'augment de l'atur es correspon a persones que treballaven en empreses de treball temporal (+5.115). També s'ha detectat un increment en el sector de la restauració de més de 3.000 aturats, de 2.500 persones en la construcció i de 1.588 en el comerç al detall.

El conseller apunta que la indústria "no ha patit tant" durant el mes de març, quan s'han vist més afectats els serveis que han hagut de tancar per l'estat d'alarma però augura que aquest sector "patirà i patirà molt" en els temps que venen.

"La crisi del covid-19 va més enllà de l'àmbit de la salut pública, és una crisi econòmica que afectarà i està afectant molts ciutadans que es queden fora del mercat de treball", conclou.