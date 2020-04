Capella veu "intolerables" i "inaudites" les "amenaces" del Suprem a les juntes de tractament penitenciàries

La consellera de Justícia, Ester Capella, ha assegurat aquest dimarts al vespre que no pot "tolerar les amenaces i coaccions" a les juntes de tractament de les presons catalanes que, segons ella, ha fet el Tribunal Suprem en advertir els funcionaris d'un possible delicte de prevaricació si permetien als polítics presos fer un confinament domiciliari a causa del coronavirus. La consellera ha demanat als directors dels centres que busquin vies legals per "esponjar" les presons però creu que això no condicionarà les decisions de les juntes de tractament, que "sempre" apliquen criteris objectius, i ara han de "preservar la salut i la vida" de tots els reclusos.

En un vídeo gravat des de casa seva, la consellera ha considerat "inaudit" que un tribunal "assenyali només els presos polítics dels 101 que tenen l'article 100.2" i a més ho faci en una nota de premsa. "No tenen els mateixos drets? No és la llei igual per a tothom?", s'ha preguntat, i ha criticat que el Suprem es pronunciï "de forma anticipada sense que tingui cap resolució per resoldre".

Capella ha reiterat que ella mateixa ha demanat als directors de les presons catalanes que analitzin i busquin la via legal per "esponjar" les presons, ja que encara hi ha massa reclusos i el risc de contagi és alt. Les dues vies explorades són l'aplicació del tercer grau a més presos, perquè puguin dormir a casa, i que els presos en segon grau però que habitualment poden sortir del centre per aplicació de l'article 100.2 del reglament penitenciari, com els presos independentistes, també puguin fer el confinament als seus domicilis. Actualment el 69% dels presos en tercer grau ja no tornen a dormir a la presó. El departament busca "camins fins ara no recorreguts", com demana l'ONU per tal de buidar les presons.

Tot i això, també ha assegurat que aquestes indicacions només afectaran els polítics presos si ho decideixen les juntes de tractament, que, "com sempre ho faran amb objectivitat, professionalitat i preservant ara més que mai la salut i la vida dels presos".