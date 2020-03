Les presons analitzen si els interns amb el 100.2 poden passar el confinament a casa seva

Les presons estan analitzant si els interns classificats en 100.2 poden passar el confinament a casa seva, segons ha informat la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima. Els requisits per accedir-hi són tenir un baix risc de reincidència i disposar d'un domicili. La consellera de Justícia, Ester Capella, ha apuntat que cal "que hi hagi menys gent" a les presons en l'actual context i per això ha demanat a les direccions dels centres penitenciaris que "analitzin bé el que permet la llei". Ha obert la porta a més tercers graus, el 69% dels qual es troben en confinament a casa seva, però també si poden estar en la mateixa situació els 100.2, classificació en que es troben els independentistes presos.

L'objectiu de Justícia és reduir al mínim la població penitenciària reclusa a les presons catalanes i per això ja va començar a aplicar l'article 86.4 en els tercers graus, que ja dormien a casa de dilluns a divendres i que passen a fer-ho tots els dies. Ara, els centres penitenciaris estudien, "un per un", l'evolució i el pronòstic dels segons graus amb 100.2, que surten a treballar, fer voluntariat, formació, tractament o tenir cursa de persones grans, sortides que han quedat suspeses des de l'inici de l'emergència sanitària.

Abans de l'emergència sanitària, hi havia 157 segons graus amb 100.2 i amb l'arribada de la pandèmia, la Generalitat n'ha progressat 57 al tercer grau. Per tant, ara queden 101 presos dins del 100.2, segons ha informat Justícia.

Per analitzar aquestes situacions se celebraran juntes de tractament extraordinàries que faran una lectura "no restrictiva" del reglament penitenciari. En cas que s'aprovi que puguin passar el confinament a casa, la mesura quedarà "automàticament revertida" un cop s'acabi l'emergència sanitària. La revisió de cada situació començarà aquest mateix dimarts i se succeiran al llarg d'aquesta setmana.

Les propostes de les juntes de tractament seran "d'aplicació immediata" ja que es tracta d'un procediment sense intervenció de la Secretaria de Mesures Pena perquè la decisió de la junta va directa fins a la taula del jutjat de vigilància penitenciària, que n'informa la Fiscalia perquè es posicioni. Després, el jutjat de vigilància decideix si ratifica o tomba la proposta que ha fet la presó. En cas de recurs, l'última instància és l'audiència de la demarcació però el recurs no suspèn l'aplicació.

En declaracions a Catalunya Ràdio, Capella ha explicat que la decisió d'analitzar els 100.2 es pren en un context d'"emergència sense precedents" i tenint en compte l'enduriment de les mesures de confinament per part del govern espanyol i les recomanacions de les Nacions Unides. Ha afegit que el dret s'ha d'aplicar "conforme a la realitat social" i amb l'objectiu de "preservar la salut i la vida" d'interns i treballadors penitenciaris. "Hi ha moltes coses que ens obliguen a prendre passos i recórrer camins que fins ara no havíem recorregut", ha reflexionat.

En ser preguntada pel cas concret dels polítics independentistes presos, Capella ha dit que la seva situació l'hauran d'analitzar les juntes de tractament com la resta de casos. Ha recordat que "des del mateix dia de la sentència" aposta per una amnistia però més enllà d'això ha valorat que en la situació d'emergència s'han de "recórrer camins que fins ara semblava que no es podien recórrer".

1.714 reclusos en semillibertat passen el confinament a casa

Pel que fa als tercers graus, a l'inici de la pandèmia hi havia 325 que dormien a casa cada dia, el 19% dels 1.700 presos en aquesta classificació. Des del 13 de març, a Generalitat ha aplicat aquesta mesura a 848 presos més, que equivalen a la meitat dels tercers graus. Per tant, actualment hi ha 1.174 reclusos en semillibertat que passen el confinament a casa seva, que són el 69% del conjunt de tercers graus.

9 positius per covid entre reclusos i 20 entre funcionaris

Fins aquest dimarts s'havien confirmat nou positius per coronavirus entre interns, dels quals cinc han estat ingressats a l'Hospital Penitenciari de Terrassa i dos més en hospitals de la xarxa públcia. Dos dels nou ja han estat donats d'alta. A més, hi ha 34 casos en estudi. El centre penitenciari de dones de Wad Ras i el mòdul 5 de Brians 1 es mantenen confinats, després de la detecció de casos positius.

D'altra banda, hi ha 20 casos confirmats de coronavirus entre els funcionaris. Capella ha afegit que hi ha 239 casos sospitosos.