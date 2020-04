Govern i universitats acorden que la selectivitat es faci del 7 al 9 de juliol

Govern i universitats han acordat les noves dates de celebració de les proves d'accés a la universitat, després que el calendari inicial s'ajornés per la crisi del coronavirus. La selectivitat que estava prevista que es fes inicialment entre el 9 i l'11 de juny se celebrarà del 7 al 9 de juliol, mentre que la prova d'accés per a més grans de 25 i 45 anys es farà el 20 i el 27 de juny. Les proves d'aptitud personal (PAP) per als graus d'Educació Infantil i Educació Primària que s'havien de fer el 25 d'abril es programen per al 19 de juny. L'executiu i les universitats també han acordat flexibilitzar l'opcionalitat en els exàmens "perquè l'alumnat pugui assumir el conjunt de la prova proposada" i fer-ho en el temps de durada establert.

El nou calendari s'ha pactat en el marc del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC). El seu secretari general, Lluís Baulenas, ha destacat que ha estat una "decisió col·legiada", tot i remarcar que "el calendari aprovat queda supeditat a possibles noves mesures que puguin adoptar les autoritats competents en relació amb la pandèmia". Segons Universitats, el nou calendari les bases de flexibilització permetran garantir que l'alumnat accedeixi a la universitat respectant els principis d'igualtat, mèrit i capacitat.

Sobre la flexibilització, en la reunió se n'han acordat les bases i els coordinadors de les matèries ja han començat a treballar-hi tenint en compte un seguit de paràmetres.

Així, no es tractarà d'una reducció de temaris, ja que els centres de batxillerat són autònoms en el disseny de la temporalització dels continguts i activitats d'aprenentatge; no significarà un canvi radical en la tipologia dels exàmens que professorat i alumnat coneixen, practiquen i esperen; qualsevol adaptació o flexibilització en la tria entre opcions, allà on n'hi hagi habitualment, no pot allargar el temps de lectura dels enunciats ni la durada de l'examen; i aquesta adaptació o flexibilització no es pot fer de manera universal i homogènia en totes les 29 matèries que són objecte d'examen a Catalunya, tant per les característiques de la pròpia matèria com de la tipologia habitual de l'examen.

A partir de les noves dates de la selectivitat, en una pròxima reunió de la Comissió d'Accés i Afers Estudiantils s'acordarà el calendari de tràmits, així com les dates de les convocatòries extraordinàries de les PAU i de les PAP per accedir als graus d'Educació.

"Missatge de serenor"

Baulenas ha enviat un "missatge de serenor" als estudiants i les seves famílies. "Es treballa perquè els alumnes de la convocatòria del 2020 tinguin garantits els principis que sempre han regit, i en aquests circumstàncies excepcionals també han de continuar regint, per a l'accés i l'admissió a la universitat", ha dit.