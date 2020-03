506 pacients amb coronavirus i 214 sanitaris en hotels a Catalunya

Un total de 506 pacients amb coronavirus es troben en hotels a Catalunya, a més de 214 professionals. Són dades que ha donat la consellera de Salut, Alba Vergés, aquest dimarts. En els darrers dies s'han habilitat diversos hotels a Catalunya per atendre pacients amb símptomes més lleus de covid-19 però que necessiten seguiment. La consellera ha assenyalat que no està previst, ara com ara, obrir més hospitals temporals, com els de Fira Barcelona i el Vallès.

A Barcelona, 290 pacients amb coronavirus i 117 professionals es troben en hotels; a la regió metropolitana nord, 98 pacients; a la metropolitana sud, 89 pacients i 15 professionals; a Girona, 19 pacients i 70 professionals; a l'Alt Pirineu i l'Aran, 10 pacients; a Lleida, 12 professionals. A la Catalunya Central, Tarragona i les Terres de l'Ebre, està previst que es posin en marxa diferents dispositius en propers dies, ha assenyalat Vergés.