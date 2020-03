'The Covid Game', un nou videojoc per ajudar a fer entendre la importància del confinament als més petits

El professor de tecnologia de l'Institut La Valira de la Seu d'Urgell, Marc Llovera, ha creat un videojoc per ajudar a fer entendre als infants la importància que té l'aïllament domiciliari per frenar el coronavirus. A 'The Covid Game', l'usuari ha d'intentar arribar a casa per confinar-se abans que el virus el toqui i evitar que aquest es multipliqui per tres, simulant el volum de contagis que es produeix entre humans. L'eina, que té un caràcter divulgatiu i de conscienciació, està disponible gratuïtament a través d'Internet i s'hi pot accedir tant amb ordinador, com mòbil o tauleta. A la pantalla també hi surt un hospital com a lloc on curar-se de la malaltia, tot incidint que aquest procés és més lent que el de l'evolució de la pandèmia.

El videojoc està pensat com una activitat per fer en família i "reflexionar sobre què passa durant la partida", segons explica Llovera. Per començar, cal triar un personatge humà femení o masculí, el qual s'ha de portar a casa abans que la covid-19 l'infecti. A més, cada vegada que el virus toca una de les cantonades de la pantalla "es mou més ràpid" i hi ha més possibilitats de contagi, diu el professor de tecnologia que l'ha ideat.

Una opció que també es dona en cas d'infecció és la d'amagar-se darrere l'edifici de l'hospital per guarir-se i "esperar que la pandèmia disminueixi per arribar amb seguretat a casa", explica Llovera, que afegeix que l'objectiu és que els més petits comprenguin que això seria l'equivalent a un ingrés hospitalari per curar-se. El joc i la pàgina web www.thecovidgame.com on està disponible s'ha creat amb "scratch i codi html", recursos que disposa l'alumnat se 3r i 4t d'ESO de l'institut, segons detalla el mestre.

Llovera remarca que "per tal que la canalla n'extregui conclusions", cal fer-los veure com prolifera la covid-19, a més de fer èmfasi en com el personal sanitari ajuda a curar als afectats i, sobretot, la importància que té confinar-se. "Per a elles i ells pot ser difícil" entendre que han d'estar diverses setmanes a casa "tot i que segur que els pares i les mares els hi ho han explicat molt bé", diu el professor, que conclou que, no obstant, aquest joc "replica la situació real" de propagació de la malaltia.

Tot i que portar el personatge a casa i "vèncer la partida" resulta molt fàcil, Llovera convida a repetir el joc diverses vegades per experimentar què passa si es decideix exposar-lo al risc durant més estona. Així, l'objectiu és que l'usuari pugui visualitzar com el virus es va multiplicant successivament per tres i que, en el cas de l'hospital, els pacients curats van sortint d'un en un.

