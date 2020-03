Junqueras i Romeva demanen al TC suspendre la pena de presó davant la pandèmia

El president d'ERC, Oriol Junqueras, i l'exconseller Raül Romeva han presentat aquest divendres un recurs davant el Tribunal Constitucional (TC) que reclama que es resolgui de forma "urgent" la suspensió de la pena per l'1-O per la pandèmia de coronavirus. L'escrit que ha presentat l'advocat dels líders polítics empresonats Andreu Van den Eynde insta el TC a admetre'l a tràmit i que se suspengui la pena de presó i la pena d'inhabilitació de Junqueras i Romeva dictada pel Tribunal Suprem (TS). Amb la crisi sanitària del coronavirus, al·leguen que mantenint-los a la presó, on son un col·lectiu vulnerable, existeix una "greu afectació" en el "dret a la vida, a la integritat física i moral, al dret a la dignitat i al dret a la vida familiar".

A més, el recurs constata que amb la situació actual de crisi sanitària amb el confinament decretat per l'estat d'alarma, s'elimina qualsevol risc de fuga i que existeixen altres mecanismes alternatius a la presó per controlar-ho.

"La situació actual, a més, elimina qualsevol risc perquè l'obligació de confinament i la prohibició de circulació no justificada fa impossible la sostracció a la justícia", apunta el text. "Obligació que podria afegir-se qualsevol altre que s'estableixi", afegeix.

Finalment, el text emplaça el TC a protegir tots els drets de Junqueras i Romeva per no patir cap dany "irreparable".