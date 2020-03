Illa, sobre el coronavirus: "Si no estem al pic, estem molt a prop"

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, assegura que les darreres dades d'afectats i morts per coronavirus apunten que "si no estem al pic, estem molt a prop". Durant una roda de premsa, Illa ha recordat que l'increment de confirmats aquest dilluns s'ha situat al 8% i ha recordat que, el mateix dia de la setmana passada, aquesta xifra era del 15%. "Sembla que tenim una tendència sostinguda de descens des del dia 25 de març", ha afirmat.

Malgrat això, ha admès que continua la pressió sobre les UCI i ha llençat una missatge: "A Espanya no s'està enfrontant salut i economia". En aquest sentit, ha insistit que "perquè hi hagi economia hi ha d'haver salut" i que per això s'ha decidit endurir les mesures de confinament.