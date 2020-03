Torra reclama a l'Estat una "renda de ciutadania" i una moratòria d'hipoteques

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha exigit al govern espanyol posar en marxa un pla de mesures econòmiques i socials per donar "seguretat i confiança" a les empreses i els treballadors, així com un pla de recuperació per "garantir" la sortida de la crisi.

En la reunió telemàtica del president espanyol i els presidents autonòmics, el cap del Govern ha reclamat establir una renda de ciutadania per als treballadors i autònoms, així com una moratòria en el pagament dels crèdits i les hipoteques. A més, ha demanat eliminar l'objectiu de dèficit i el sostre de despesa perquè les comunitats i els ens locals puguin endeutar-se per fer front a la crisi, així com establir mecanismes de finançament i liquiditat per als territoris.

A més, Torra ha proposat mesures per augmentar la liquiditat de les petites i mitjanes empreses, un 95% del teixit productiu de Catalunya. En matèria tributària, el president del Govern ha reclamat suspendre el pagament d'impostos, les cotitzacions a la Seguretat Social i el pagament de les quotes d'autònoms.

El cap de l'executiu ha demanat també suspendre el pagament de subministres bàsics i ampliar les condicions de força major perquè les empreses puguin accedir als Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO).

El president ha celebrat la paralització de totes les activitats no essencials, una mesura prèviament reclamada pel Govern de la Generalitat. Així mateix ha traslladat el "suport" a l'executiu de Pedro Sánchez per "executar" de manera estricta la mesura.

El president de la Generalitat ha reiterat també la necessitat d'establir un sistema "transparent i eficaç" que garanteixi el subministrament de material d'autoprotecció i equipament sanitari. En aquest sentit, ha demanat retornar als territoris competències en aquest camp, ja que "la centralització del subministrament no ha funcionat". Torra ha insistit també en la importància de fer "tests massius" a la població per frenar l'expansió de la covid-19.