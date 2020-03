Puigdemont dona suport a la mesura de Sánchez però no entén "La demora"

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha recolzat les mesures de reducció de la mobilitat a treballadors no essencials anunciades pel president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, però no entén "l'excusa que posa per explicar la demora de dues setmanes".



"El confinament total que anuncia Pedro Sánchez és el que tocava fer, i per tant cal donar-li suport encara que arribi molt tard", ha destacat aquest dissabte en un tuit.





El confinament total que anuncia @sanchezcastejon és el que tocava fer, i per tant cal donar-li suport encara que arribi molt tard. Però no entenc l'excusa que posa per explicar la demora de dues setmanes: estava esperant la Setmana Santa. No em sembla un criteri científic. — Carles Puigdemont (@KRLS) March 28, 2020

Puigdemont també ha considerat que Sánchezi que això no li sembla un criteri científic.