Ciclistes, corredors i campistes: els Agents Rurals imposen 145 denúncies per trencar el confinament

Malgrat l'estat d'alarma decretat per la crisi del coronavirus hi ha ciutadans que no respecten l'ordre de confinament i surten a fer esport o a passar el dia a la natura. En les dues darreres setmanes el Cos d'Agents Rurals ha imposat 145 denúncies per aquest motiu. Un dels casos més flagrants és el d'un grup de persones enxampades al pantà de Foix quan estaven acampant, es banyaven i feien foc al bosc. La tendència, però, va a la baixa i es constata que el missatge va calant. Malgrat tot, preocupa l'afluència als espais naturals més propers a les grans ciutats. Per això, i per primer cop durant l'estat d'alarma, aquest cap de setmana els Agents Rurals recorreran a l'helicòpter per enxampar els possibles infractors a vista d'ocell.

Amb el decret de l'estat d'alarma s'han prohibit les activitats de lleure al medi natural. No es permeten les passejades, el senderisme -tampoc amb mascotes-, l'escalada, el parapent, el caiac, la fotografia, la caça i la pesca continental, ni les trobades, aplecs i focs d'esbarjo. Només s'hi poden fer desplaçaments per anar al lloc de treball -en finques agrícoles, instal·lacions ramaderes, explotacions forestals i nuclis zoològics-, i crema de restes vegetals agrícoles degudament autoritzades.

El 15 de març els Agents Rurals van tancar els accessos i aparcaments a tots els espais naturals protegits, així com senders i itineraris amb alta afluència de persones. També van clausurar més d'un centenar de zones d'esbarjo i barbacoes als espais d'interès natural. Des d'aleshores els agents patrullen arreu del territori per vetllar pel compliment de la mesura, especialment a les zones que solen ser més concorregudes.

L'objectiu: minimitzar el risc de contagi i els accidents



Fins divendres, el cos acumulava 1.035 inspeccions i 400 contactes amb ciutadans que es trobaven al medi natural, els quals s'havien traduït en 145 denúncies per activitats no permeses. Una de les situacions més habituals que detecten els agents són persones que surten a fer esport en solitari -principalment amb la bicicleta de muntanya o a córrer- i que diuen no entendre el perquè de les restriccions.

En una entrevista amb l'ACN, l'inspector en cap de l'Àrea General del Cos d'Agents Rurals, Antoni Mur, insisteix que no només s'ha de respectar el confinament pel perill de contagi de la covid-19, sinó també per evitar possibles accidents al medi natural. "Això podria requerir la participació d'equips d'emergència o assistència hospitalària quan, ara, tots aquets equips s'han de centrar en cobrir les necessitats dels afectats pel coronavirus", detalla.

Els darrers dies els agents han localitzat persones que pernoctaven en una autocaravana, escaladors a la Cova Gran de Santa Linya (La Noguera), pescadors a Riba-roja d'Ebre (Ribera d'Ebre) o un grup de persones que havia anat al pantà de Foix d'acampada, i que s'hi banyaven i havien encès foc. "Ens hem trobat gent que senzillament se'n va a passar el dia al camp com si no passés res, i sobretot d'activitats relacionades amb l'esport o pícnics que no estan permeses ni és normal que es facin", subratlla Mur.

Controls terrestres i des de l'aire



Malgrat tot, el Cos d'Agents Rurals assegura que la tendència va a la baixa i que el missatge està "calant" entre els ciutadans. Mur agraeix el fet que "la immensa majoria de la ciutadania està complint les instruccions de confinament" i insisteix que cal mantenir aquesta actitud perquè, sinó, "es corre el risc de sobrecarregar encara més els serveis sanitaris i d'emergència per activitats que són absolutament prescindibles".

A les unitats de terra aquest cap de setmana s'hi afegirà -per primer cop durant el confinament- el suport de l'helicòpter, que permetrà fer una vigilància aèria i "assegurar al màxim el compliment de les restriccions". Els controls s'intensificaran a l'entorn de la serra de Collserola, la serralada de Marina, el Montseny, el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, i l'entorn del massís de Montserrat, entre d'altres. També a l'entorn de grans ciutats com Girona, Tarragona i Reus, apunten els Agents Rurals.

Mentrestant, el cos manté els acompanyaments de veïns de la Conca d'Òdena, tant a dins com a fora de la zona confinada, perquè puguin alimentar el bestiar. Des del 14 de març els agents han fet més de 200 serveis d'aquest tipus, a raó d'una mitjana de 20 al dia. El protocol és molt estricte. Els Agents Rurals i la persona confinada es troben en un dels punts de control i, mentre dura l'acompanyament, tenen prohibit interactuar. Aquests dies els 500 efectius del cos extremen les precaucions.

Proliferació de senglars



La reducció dràstica de l'activitat humana ha propiciat que la fauna salvatge s'apropi més a les zones habitades. És el cas dels senglars, que es mostren cada cop més confiats. Segons Mur, que entrin als nuclis de població és "relativament habitual", però els casos s'han fet més freqüents els darrers dies. En cas de risc, els Agents Rurals recomanen trucar al 112 perquè puguin encarregar-se de foragitar-los cap al seu hàbitat natural.

De retruc, l'aturada de les activitats de caça podria comportar un repunt de població dels senglars. La proliferació d'aquests animals fa anys que ha esdevingut un problema, sobretot perquè sovint es veuen implicats en accidents de trànsit i ocasionen danys en l'agricultura. "Quan acabi aquesta situació, una de les coses a valorar serà quina estratègia adoptem per mirar de reduir l'increment que s'hagi produït", exposa Mur.