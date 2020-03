Salut recomana mesures per quan arribeu a casa si es viu amb col·lectius de risc

El Departament de Salut recomana treure's la roba, posar-la en una bossa i dutxar-se quan s'arriba a casa del carrer. A través de Twitter, fixa una sèrie de mesures preventives, com no tocar res, deixar la bossa, la cartera i les claus en una caixa a l'entrada, treure's les sabates, i netejar les ulleres i el telèfon mòbil amb aigua i sabó o amb alcohol. També recomana ventilar les zones comunes. Salut argumenta que quan algú arriba a casa després de treballar o d'anar a comprar ha de ser conscient que pot suposar un "risc per a les persones que conviuen" amb ell, especialment si tenen més de 65 anys, estan embarassades o tenen alguna malaltia crònica. El departament argumenta que són mesures extremes si es conviu amb aquests col·lectius.

