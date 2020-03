Jordi cuixart demana al TC passar a casa el confinament

El president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha sol·licitat al Tribunal Constitucional (TC) poder sortir en llibertat per passar a casa el confinament per l'estat d'alarma per coronavirus i dirigir la seva empresa, va informar ahir l'entitat en un comunicat.

En un escrit presentat al tribunal de garanties ahir mateix, consultat per Europa Press, Cuixart, condemnat a nou anys de presó pel Tribunal Suprem pel procés sobiranista, demana una mesura cautelar de suspensió de la pena privativa de llibertat fins al dictat de la sentència del seu procés d'empara constitucional.

Subsidiàriament, demana la suspensió de la pena privativa de llibertat «amb obligació de confinament domiciliari» fins que acabi l'emergència sanitària.

La defensa de Cuixart demana aplicar aquesta mesura extraordinària d'urgència «davant l'excepcionalitat del moment» per l'estat d'alarma.