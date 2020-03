La Generalitat demana ajuda a l'Exèrcit per primera vegada

La Generalitat demana ajuda a l'Exèrcit per primera vegada

La Generalitat, a través de la Direcció General d'Atenció a la Infància ia l'Adolescència (Dgaia), ha demanat per primera vegada la intervenció de la Unitat Militar d'Emergències (UME) per desinfectar un centre de menors a Badalona amb a almenys quatre casos de coronavirus. El centre afectat és la residència La Dida de Badalona, que acull un total de 25 desemparats o en risc d'exclusió social, des de nadons a nens de 12 anys.



Fins ara, el Govern s'havia mostrat reticent a demanar l'ajuda de l'Exèrcit durant la crisi pel coronavirus. Inicialment, el passat 18 de març, el conseller d'Interior, Miquel Buch, va ser contundent -"a Catalunya no el necessitem"-, però amb el pas dels dies va modular la seva postura i dimecres passat va admetre: "si el necessitem, ja el cridarem".

En la seva petició remesa al Govern central, la directora general de la Dgaia, Ester Cabanes, ha demanat l'ajuda de l'Exèrcit per desinfectar les instal·lacions de centre de menors tutelat, davant la sospita que pugui haver-hi 19 persones contagiades per coronavirus, amb quatre casos positius ja confirmats.