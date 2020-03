Gels desinfectants al doble de preu: els farmacèutics recorren a proveïdors no habituals

Comprar a una farmàcia gel hidroalcohòlic aquesta setmana pot costar dues o tres vegades més que l'anterior. És el que li va passar a una veïna d'Igualada que ha explicat a l'ACN que ha pagat 80 euros per un gel que fa set dies va adquirir per 27. Els farmacèutics expliquen que tenen moltes dificultats per aconseguir productes de protecció com el gel, mascaretes o guants, perquè els proveïdors habituals no en tenen. A causa de l'alta demanda, els adquireixen a altres proveïdors a un preu molt més elevat. El Col·legi de Farmacèutics de Barcelona admet que això ha comportat preus "10, 20 i 30 vegades" superiors als habituals, i han demanat als seus associats que adquireixin productes amb un "marge raonable" per no fer el joc a "especuladors".

El Col·legi de Farmacèutics de Barcelona (COFB) apel·la a "l'ètica professional" davant de l'escassetat de productes sanitaris, sobretot de protecció, per fer front a la pandèmica de coronavirus. El responsable de la Comissió de Deontologia i secretari del COFB, Jordi Casas, explica a l'ACN que, a través d'un comunicat enviat dilluns als col·legiats, van fer aquesta crida perquè els farmacèutics vigilin que els preus a què adquireixen els productes estiguin dins d'un "marge raonable" per "no fer el joc a empreses que tenen una finalitat especulativa i que es volen lucrar d'aquesta necessitat".

El que passa aquests dies, assenyala Casas, és que la demanda de productes de protecció com mascaretes, guants i gels desinfectants és "desorbitada" i les dificultats per trobar-ne en un mercat ara mateix molt restringit, i en alguns casos amb proveïdors i distribuïdors que no són els habituals del sector, ha fet que en diverses ocasions els preus siguin "10, 20 i 30 vegades" superiors als que tenien fa uns mesos.

Casas recalca que des del col·legi van decidir actuar de "forma proactiva" de seguida que van tenir coneixement de casos puntuals en què s'estaven venent productes a preus molt superiors als habituals. Les farmàcies amb qui van contactar els van explicar que havien adquirit els productes a aquests preus i que havien preferit traslladar els imports per disposar d'aquests articles que no pas no tenir-ne. "No és un tema senzill però considerem que si entrem en aquest espiral de peus desorbitats es retroalimenta", resol Casas, que demana a les autoritats sanitàries que garanteixin el subministrament d'aquests productes als professionals sanitaris, entre els quals els farmacèutics.

El col·legi també insta els farmacèutics a assegurar-se que els productes que posen a la venda tenen totes les garanties necessàries i disposin de tots els certificats de qualitat i adverteix que no tots els distribuïdors són fiables. Casas no té cap constància que farmàcies hagin venut productes que no compleixen totes les garanties però adverteix que la "picaresca està a l'ordre del dia" en aquest context. "Els farmacèutics tenim els coneixements suficients per valorar si un producte és una falsificació o no. Ens consta que hi ha mascaretes que estan corrent pel mercat que són falses i hi ha una cosa pitjor que no està protegit, pensar que ho estàs i que en realitat no sigui així", alerta a la ciutadania.



Neguen "mala praxi"



En la mateixa línia, el president del Col·legi de Farmacèutics de Lleida, Josep Aiguadella, ha reconegut que productes com el gels desinfectats s'estan venent a les farmàcies al doble del que es venien abans de la crisi del coronavirus. Aiguadella, però, assegura que no es tracta de "mala praxi" sinó de l'oferta i la demanda. Explica que els farmacèutics han hagut de recórrer a empreses que ara han adaptat el seu negoci per elaborar aquests productes i que els cobren al doble o a més del doble perquè la matèria prima i la manufactura ha pujat.

"Mala praxi seria que algú tingués estocs a preus vells i ara estigués rebentant els preus, però això no està passant", assegura Aiguadella, perquè l'estoc que tenien el van exhaurir. "De fet vam passar almenys 10 dies sense gènere", recorda. Ell, per exemple, a la seva farmàcia de Vallfogona de Balaguer (Noguera) espera rebre gel antisèptic en uns dos dies i reconeix que l'haurà de vendre al doble que abans perquè ell n'ha pagat més del doble.

Aiguadella entén que el consumidor s'escandalitzi del preu actual però insisteix que els farmacèutics es veuen obligats a comprar més car "perquè la gent els hi ho demana" i que aquesta despesa s'ha de veure reflectida en el preu final al consumidor.

Una situació similar es troben en farmàcies del Camp de Tarragona. La responsable de la farmàcia Climent de Valls, Lourdes Climent, ha explicat a l'ACN que els proveïdors habituals els distribueixen els productes al preu habitual, però que fa temps que no disposen l'estoc. En paral·lel, altres proveïdors, sovint provinents d'altres sectors, els ofereix material com guants o gels hidroalcohòlics a "preus desorbitats". Ella mateixa posa l'exemple d'un empresa que no és proveïdora habitual seva a qui va comprar gel. L'endemà, el mateix proveïdor el venia al doble de preu.

El Col·legi de Farmacèutics de Tarragona, ha explicat, els ha enviat un llistat de gels hidroalcohòlics amb certificat validat pel Ministeri de Sanitat.

Climent també ha revelat que rep trucades de gent que ofereix mascaretes i altres tipus de productes, però que no volen fer factura. "Nosaltres no hem entrat en aquest joc", ha garantit. Una situació similar es troben en algunes farmàcies de Tortosa que es troben amb dificultats per rebre productes. Els seus proveïdors els diuen que no els poden distribuir mascaretes, menter els apareixen venedors que no són habituals.



Preus online fins a 130 euros



No només a les farmàcies es troben productes com els gels hidroalcohòlics més cars de l'habitual. Els preus també s'enfilen si es busquen a través de plataforma de compra online. Segons ha pogut constatar l'ACN, a la xarxa s'ofereixen gels a diversos preus. S'hi pot trobar una ampolla de 500 ml a 25 euros, i una altra amb la mateixa quantitat que es ven per 129,99 euros, despeses d'enviament a banda.

Una garrafa de cinc litres de gel s'ofereix a 99,95 euros, mentre una ampolla d'un litre es pot trobar per 57,20 euros i un paquet de quatre unitats e 100 ml cadascun es ven a 69,30 euros.



Intervencions policials



La venda de productes de protecció a preus abusius també ha portat a algunes intervencions policials. És el cas de la Policia Local de Mataró, que aquesta setmana va interceptar una furgoneta amb 926 mascaretes i 2.900 guants. Els paquets de tres mascaretes senzilles i el de 100 guants s'estaven venent a 10 euros, una xifra molt per sobre que el preu recomanat de venda. El material es va posar a disposició dels serveis sanitaris.