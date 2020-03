La CGT adquireix 10.000 mascaretes per al personal sanitari davant la "incompetència" de l'administració

La CGT ha fet una comanda de més de 10.000 mascaretes FFP2 per als professionals sanitaris "davant la incompetència de les administracions per protegir als treballadors" enfront del coronavirus. El sindicat ha informat que la comanda s'ha fet "a un proveïdor amb llicència homologada del govern de la Xina". El cost de la comanda està sufragat amb 16.000 euros de diversos fonts del sindicat. CGT preveu derivar aquestes marscaretes als hospitals de gestió pública i treballadors del transport sanitari d'ambulàncies, amb un èmfasi especial a l'Hospital d'Igualada per la seva situació "crítica". El sindicat preveu rebre el material en uns cinc o set dies.

La CGT està preparant una segona comanda de cara a la propera setmana amb les aportacions que estan fent diverses federacions, sindicats i seccions sindicals de CGT. A més, està gestionant enviaments que volen fer hospitals xinesos a Catalunya com a mostra de solidaritat.

Aquests contactes amb hospitals de la Xina tenen el seu origen en campanyes solidàries d'enviament en que van participar seccions del sindicat al gener cap al país asiàtic.

El sindicat ha tornat exigir la protecció dels treballadors amb els equips de protecció individual que mereixen però ha afegit que no es quedarà de braços creuats "mirant com la incompetència o l'avarícia del sector privat posa traves a protegir a aquells que estan salvant vides de la població".