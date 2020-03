El 061 agafa el 93% de les trucades de forma immediata després de reforçar-se

El telèfon 061 CatSalut Respon, per a consultes mèdiques rellevants, agafa ara el 93% de les trucades de forma immediata tot i que en rep més del triple que abans del coronavirus. La consellera de Salut, Alba Vergés, ho ha atribuït a l'últim reforç, posat en marxa dimecres, que ha permès triplicar la capacitat del 061 i a la millora de la gestió interna per eliminar l'efecte de la retrucada. Ara les trucades es mantenen de forma estable al voltant de les 18.000 al dia (la mitjana del 2019 va ser 6.700). L'efecte de la retrucada havia arribat a portar els contactes per sobre dels 30.000, ha dit la consellera.

D'altra banda, un milió de persones han respost el test de l'app 'StopCovid19Cat' que Salut va posar en marxa la setmana passada per detectar símptomes sospitosos de la malaltia. Segons ha detallat la consellera, 6.452 persones han reportat símptomes greus. Aquesta informació ha generat una trucada del 061 per si calia activar l'atenció primària o traslladar-los a l'hospital. Unes 95.000 de les que han utilitzat l'app tenen símptomes lleus, però algunes poden tenir patologies prèvies, de manera que seran seguides per l'atenció primària.