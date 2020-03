Puigdemont, al govern espanyol: "Cap autoritat pot ignorar o desautoritzar mesures que salven vides"

L'eurodiputat de JxCat i expresident del Govern, Carles Puigdemont, ha insistit en el confinament total com a mesura per combatre el coronavirus i ha advertit a l'executiu espanyol que "no pot menysprear la vida de la gent ignorant o desautoritzant mesures que salven vides, com les que proposa la Generalitat". En un directe per 'Youtube', Puigdemont ha admès que no es pot ser "optimista" i que hi ha decisions que "ja no es poden revertir", però que ara hi ha una segona oportunitat per combatre l'expansió de la covid-19 que no s'ha de "malbaratar". També ha traslladat el suport als sanitaris i als treballadors que continuen al capdavant, des de personal de supermercat a policies, i ha destacat la "solidaritat" de la gent que es queda a casa.

L'expresident de la Generalitat ha dit que posar fre al virus també depèn en gran part de la ciutadania, i ha advocat pel "confinament total": "Només així podrem fer una inflexió en la tendència de la corba". Així, ha exigit "no perdre ni un dia" més: "Cada hora perduda no es mesura en temps, es mesura en vides humanes", ha dit. Així, ha reivindicat les mesures proposades per l'executiu de Quim Torra, que "tenen el consens del món local". "Si ho fem, ens en sortirem", ha arengat.

Puigdemont ha dedicat el lema que l'independentisme ha fet arribar en moltes ocasions als polítics empresonats i "exiliats", 'No esteu sols', als sanitaris, dels quals n'ha destacat la "capacitat" de plantar cara a les "dificultats i mancances i multiplicar per molt els resultats". També ha celebrat "l'actitud de la majoria de la població, que segueix amb paciència i solidaritat per intentar contenir el virus". Finalment, ha expressat la seva "confiança" amb els investigadors per combatre la covid-19: "Calen recursos, i també reconeixement i admiració".

Puigdemont ha explicat que ningú estava "advertit" per aquesta situació de confinament i que ha afectat "dos pilars: salut i feina". A més, ha parlat "d'un altre temor creixent: la por a perdre llibertats que han assegurat una convivència en pau i prosperitat", i una por sobre la qual els "vulnerables" en són les majors víctimes.