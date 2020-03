Les presons fabricaran 32.000 uniformes per abastir els hospitals durant l'emergències pel coronavirus

Els tallers dels centres penitenciaris catalans fabricaran 32.000 uniformes sanitaris per abastir els hospitals durant l'emergències del coronavirus. Es tracta d'un encàrrec de l'Institut Català de la Salut (ICS) per dotar de roba de treball els professionals de la sanitat jubilats, acabats de llicenciar i els estudiants d'últim any que s'estan incorporant al sistema sanitari. Els presos que participen als tallers fabricaran bates, camises, jaquetes i pantalons. La producció es farà als tallers de Quatre Camions, Brians 1 i Ponent, i està previst que comenci en els pròxims dies. Les entregues a l'ICS es faran setmanalment.

Les presons catalanes ja fabriquen des del 2008 els uniformes i la roba de l'ICS. De fet, els interns produeixen anualment unes 430.000 unitats de diferents peces de roba d'hospital.

A més, el Centre de Jovers de Quatre Camins està fabricant des de la setmana passada mascaretes per proveir els hospitals catalans. Un total de 20 interns, en dos torns, treballen en la producció d'aquestes mascaretes i en serveixen unes 3.000 unitats diàriament.

El personal de les bugaderies de les presons età utilitzant productes de desinfecció més potents per rentar la roba dels interns, amb un augment de la freqüència de neteja. A més, la bugaderia de Brians 2 ha començat a rentar els uniformes del personal sanitari del centre perquè els professionals no se'ls hagin d'emportar a casa.