El Govern treballa perquè els familiars es puguin endur temporalment gent gran de residències sense perdre la plaça

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, ha explicat que el Govern treballa en un canvi normatiu que permeti treure la gent gran temporalment de les residències sense perdre la plaça i deixant de pagar durant el temps que duri la sortida. En declaracions a Catalunya Ràdio, el conseller ha detallat que per poder endur-se el familiar a casa cal el vistiplau del metge de referència de la residència que acrediti que el resident no té símptomes de coronavirus i garantir que la persona estarà bé. El Homrani ha dit que això contribuirà també a "destensionar" les residències del país.

El domicili al que vagi el resident ha de complir els requisits necessaris que garanteixi una bona atenció familiar i poder aïllar la persona en cas de posar-se malalta. A més, la família ha de tenir en compte que en cas de posar-se malalt, aquest pacient no podria retornar a la residència fins a la total cura del procés per evitar un possible contagi a la residència.

D'altra banda, ha garantit el 100% del pagament a les entitats que presten serveis socials però amb una reorganització de personal si és necessari. En aquest sentit, les entitats havien criticat la resolució de la Generalitat que determinava pagar el 85% del servei ja que asseguraven que tot i haver tancat físicament, continuaven prestant serveis d'atenció a persones amb discapacitat o gent gran, entre d'altres. El Homrani ha afirmat que "jurídicament" era el que podien fer però que aquest dimecres va signar una nova resolució que garanteix el pagament del 100%. Ha afegit però que es farà una reorganització del personal de tal manera que es destini a "donar suport als àmbits més necessitats" amb l'objectiu de "mobilitzar el màxim de personal possible".

El conseller també ha assegurat que es continua treballant per fer arribar material de protecció a tots aquests serveis, més enllà dels que són públics. Així, ha esperat tenir un "respir" a finals de setmana, amb l'entrada de nou material que es distribuirà.

Pel que fa a les residències, ha explicat que s'està elaborant un pla específic per a les petites residències on l'aïllament és complicat i que es treballa per "habilitar" nous espais que puguin fer aquesta funció.