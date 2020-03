El Govern critica la compra centralitzada a l'Estat i vol "el 100% de competències"

La consellera de Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha criticat el "fracàs" de la compra centralitzada de material sanitari i de protecció davant del coronavirus impulsada per l'Estat i ha reclamat al govern espanyol que retorni "el 100% de competències" a la Generalitat. "Qui millor coneix el que passa a Catalunya és el Govern de Catalunya", ha assegurat aquest dijous en roda de premsa en què ha insistit que "la compra centralitzada no ha funcionat ni funcionarà". Segons ha explicat, el 90% del material que arriba als centres catalans per fer front al covid-19 l'ha adquirit la Generalitat enfront del 10% que proveeix l'Estat.

"Ningú millor que els territoris coneixem les necessitats mes immediates i urgents", ha subratllat, i ha lamentat que s'hagi perdut "un temps preciós" amb la decisió del Ministeri de Sanitat de centralitzar la distribució de material.

També ha explicat que, a banda dels lots que està comprant la Generalitat, hi ha interns a presons catalanes que estan elaborant equips de protecció. Ha parlat de 32.000 uniformes sanitaris per a les noves incorporacions de jubilats i estudiants de Medicina a punt de titular-se o d'entrar al mercat laboral –un encàrrec directe de l'Institut Català de la Salut (ICS) al Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE)– i també de mascaretes.