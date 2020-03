La Generalitat manté una compra de màscares per 35 milions a una empresa a la qual havia acusat d'estafa

La Generalitat de Catalunya ha retirat la denúncia contra l'empresa Basic Devices, a la qual havia prèviament acusat d'un possible intent d'estafa en la compra de material sanitari per valor de 35 milions d'euros. Segons informa el diari El País, el director general de Política Financera, Josep Maria Sánchez, ha assegurat aquest dilluns al mati davant els Mossos d'Esquadra, que la companyia ha aportat la informació "suficient per refutar els indicis d'estafa". Per aquest motiu, la comanda de màscares i vestits de protecció es manté.

Segons la informació del diari El País, el director de Política Financera ha llegit davant els Mossos d'Esquadra un correu electrònic del secretari general del departament de Presidència, Albert Castellanos, datat d'aquest diumenge, en el qual s'especifica que Basic Devices ha aportat "detalls operatius referents a logística, operacions i tota l'operativa financera nacional i internacional".

Prèviament, el govern català havia denunciat per una possible estafa aquesta empresa, a la qual s'ha fet una comanda de màscares i vestits de protecció per als professionals de l'Institut Català de la Salut (ICS) pel coronavirus. Tot i que la comanda s'havia realitzat, l'operació no s'havia arribat a tancar perquè les entitats financeres van sospitar de l'empresa Basic Devices, que mai abans havia realitzat operacions per un valor tan elevat.

Aquesta companyia es va oferir a la Generalitat com un importador de productes sanitaris procedents de la Xina, de manera que el Govern li va fer un encàrrec de dos milions de màscares de protecció quirúrgiques, dos milions més de màscares de protecció i 1,5 milions de vestits de protecció.

El pas enrere de la Generalitat arriba després que una jutge de Barcelona hagi arxivat de forma provisional la denúncia al no apreciar indicis que s'hagi comès un delicte d'estafa. Segons han indicat fonts de Basic Devices al citat diari, la societat utilitzada per realitzar l'operació portava un temps inactiva, el que va generar recels en els bancs, i que justament es va utilitzar donada la premura de tancar el contracte.