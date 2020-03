Buch no veu "gens encertada" la decisió de l'Estat i reitera que cal actuar de manera "molt dràstica" a la Conca d'Òdena

El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha afirmat que no veu "gens encertada" la resposta de l'Estat a la decisió del Govern de decretar el confinament total de la Conca d'Òdena i ha insistit que cal "actuar d'una manera molt dràstica" en aquest territori. En declaracions a RAC1, Buch ha lamentat que el govern espanyol "va prendre les competències" al Govern amb el Reial Decret de l'Estat d'Alarma i que és qui té "la última voluntat". Amb tot, Buch ha explicat que havia conegut la resposta del govern estatal pels mitjans de comunicació i que volia conèixer amb detall quina resposta els hi ha donat per escrit. Més enllà d'això, ha demanat a la gent de la Conca d'Òdena "que es quedi a casa".

Buch ha respost així a la decisió de la Moncloa de denegar aquest confinament total a la Conca d'Òdena després que el Govern aprovés una resolució per endurir les restriccions a aquesta zona. Concretament, les noves mesures, que estaven pendent de l'autortizació del govern espanyol, volien restringir les activitats d'àmbit laboral a només les essencials.

El conseller ha afirmat que aquesta resposta és la mostra que amb el Reial Decret vigent és l'Estat "qui decideix" i els ha alertat que "són responsables tant si va bé com si no". Buch ha insistit que del que s'està parlant és de la salut de les persones i ha apuntat que a la Conca d'Òdena la taxa de mortalitat és de 63,1 persones per cada 100.000 habitants, quan a Catalunya és de 6,9 per cada 100.000.

Buch ha afirmat que la immensa majoria de la ciutadania està complint el confinament però que el Reial Decret espanyol permet que la gent vagi a treballar i això pot contribuir a la propagació. Per això, ha get una crida a la ciutadania a continuar quedant-se a casa i només sortir "per qüestions imprescindibles".

El conseller ha lamentat la "subordinació" al govern estatal i ha insistit que la posició del Govern és anar a màxims, decretat un confinament total, perquè s'ha de tenir en compte el decalatge de fins a 14 dies en l'aparició de símptomes. En aquest sentit, Buch ha assegurat que la policia de Catalunya està preparada per afrontar un confinament total al país.