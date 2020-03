Un 53% de les empreses han fet un ERTO i gairebé un terç han aturat l'activitat, segons una enquesta de la Cambra

Un 53% de les empreses han fet un ERTO a causa del coronavirus, segons els resultats d'una enquesta de la Cambra de Comerç de Barcelona. A més, un 32% de les companyies no han fet la contractació que tenien previst fer en els pròxims mesos, un 5% han optat per no renovar el personal temporal i un 8% ha fet una reducció permanent de treballador. Segons l'enquesta, gairebé un terç de les empreses han aturat l'activitat, un 18% ho han fet parcialment, un 35% han notat un impacte en vendes, un 14% tenen problemes de liquiditat i un 3% d'aprovisionaments. Les dades de l'enquesta també constaten el fort impacte del coronavirus en les vendes: prop d'un 65% de les empreses han reduït les vendes en més de la meitat durant aquest mes de març.

Així, en un 19% dels casos han caigut un 100%, en un quart de les empreses han disminuït un 75%, i en un altre 19% s'han reduït un 50%. En el cas del 15% restant de companyies, les vendes han baixat un 25%, i només en un 6% dels casos han pujat.

De cara als pròxims tres mesos, la majoria de les companyies enquestades són pessimistes. Un 37% de les empreses preveu una caiguda de les vendes del 75%, un 26% calculen una davallada del 50% i un 14%, del 100%.

En referència a l'aplicació de mesures de contenció sanitària o canvis en la forma de treballar, gairebé la totalitat de les empreses, un 73%, ha implementat rutines d'higiene i cancel·lació de reunions i viatges. A més, un 42% de les companyies han optat pel teletreball i la suspensió temporal de l'activitat amb més risc de contagi.

Amb tot, la Cambra de Comerç de Barcelona ha publicat aquest dijous una nova multiconsulta amb l'objectiu de continuar recollint informació sobre com està afectant la crisi del coronavirus en el teixit econòmic. En aquest cas, la corporació pregunta sobre la situació creditícia de les empreses i si aquestes s'estan plantejant fer un concurs de creditors, entre altres aspectes.

Aquesta acció s'emmarca en el sistema de consultes impulsat per la Cambra de Comerç de Barcelona per conèixer l'opinió dels empresaris i "refrendar" posicionaments de la institució. Al llarg del mandat de Joan Canadell, la corporació ha preguntat si calia condicionar el suport del govern espanyol a la inversió en infraestructures a Catalunya o si l'empresariat donava suport a la via unilateral.