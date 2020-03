El sector del taxi perd un 85% dels seus ingressos pel coronavirus i denuncia que se sent "desprotegit"

Les conseqüències derivades de la frenada de l'activitat econòmica pel coronavirus estan sent especialment dures pel sector del taxi. Segons dades facilitades per l'Institut Metropolità del Taxi (IMET), els conductors han reduït el nombre de serveis un 95% respecte a la setmana passada, mentre que el nombre de trucades per reservar trajectes ha caigut un 85%. Les dades coincideixen amb les del sindicat Elite Taxi, que calcula que els ingressos del sector s'han reduït un 85% des que es va decretar l'estat d'alarma. El descens en la facturació és un fenomen que s'ha produït a gairebé totes les indústries, però els conductors insisteixen que la seva situació és especialment delicada a causa d'una "falta de protecció" per part de l'Estat.

La principal queixa del taxi rau en la posició que ha adoptat l'Institut Metropolità del Taxi, l'organisme encarregat d'establir les normes de prestació del servei. El passat 15 de març, l'IMET va emetre una sèrie de recomanacions per evitar una aglomeració de taxis i, alhora, garantir el servei mentre durava el confinament. Entre elles hi havia limitar el nombre de passatgers de cada vehicle i establir que cada dia sortissin a treballar les llicències acabades en números concrets.

Pel taxista i membre d'Elite Taxi, Cesc Roca, l'IMET hauria d'haver imposat normes i no recomanacions per evitar que els conductors sortissin menys perjudicats. "Sense una regulació obligatòria, no podem demostrar que els nostres ingressos s'han reduït més d'un 75%, perquè la decisió de sortir a treballar depèn de nosaltres mateixos", explica aquest conductor. I si no es pot demostrar aquesta dada, els autònoms –el 90% dels taxistes de l'Àrea Metropolitana de Barcelona ho són- no poden acollir-se a les ajudes que va anunciar el govern espanyol.

Per altra banda, sistema de tributació dels taxistes –règim de mòduls- tampoc els permet acreditar aquesta baixada d'ingressos. "Els bancs i les mútues ens diuen que les ajudes de l'Estat no deixen clar si podem agafar-nos a aquestes mesures", explica Roca, que sol·licita una reacció "urgent" per part de l'IMET.



La salut dels conductors, en risc



Més enllà de les ajudes, els taxistes també lamenten que no se'ls ha facilitat cap mesura de protecció per poder treballar amb seguretat. Tots els conductors consultats per l'ACN asseguren que aproximadament tres de cada quatre trajectes que realitzen aquests dies són de gent que necessita una visita hospitalària, alguns dels quals presenten els símptomes característics de coronavirus.

"En aquest sentit actuem per iniciativa pròpia; qui pot porta guants i mascareta, però cap administració ha elaborat un protocol d'actuació sanitari que ens digui com hem d'actuar davant el que estem patint", comenta Roca.



El sector dels VTC també es mostra crític amb les autoritats



Els Vehicles de Transport amb Conductors –els també anomenats VTC- es troben en una situació similar, tant pel que fa a la baixada dels ingressos com pel que fa a les mesures de protecció dels mateixos conductors. El president de la patronal Unauto a Catalunya, Josep Maria Goñi, a més, creu que les mesures que va proposar Sánchez són "insuficients" perquè el sector de les VTC "no veurà cap ajuda".

De fet, la patronal dels VTC se sent "decebuda" per l'actuació del govern espanyol, a qui se li van proposar una sèrie de moratòries per evitar la proliferació d'Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO). Des de l'organització apunten que les seves peticions no es van tenir en compte i admeten que al sector ja s'ha produït més d'un ERTO, tot i que prefereixen no revelar de quines empreses es tracta.

En aquest context, Unauto esmenta l'aparició d'un altre problema que encara dificulta més la supervivència dels VTC durant aquests dies. "En aquests moments hi ha tensions entre aplicacions i el sector; si tots ens hem d'estrènyer el cinturó, les plataformes [com Uber i Cabify] també ho haurien de fer", reclama Goñi. De fet, la patronal va emetre aquest mateix dilluns un requeriment a les dues empreses perquè rebaixessin "significativament" durant un mínim de sis mesos la comissió de servei que actualment cobren als seus 'partners'. Les negociacions entre les parts estan en marxa, tot i que des d'Unauto confien que s'acabarà imposant "el sentit comú".