Salut rebrà 50.000 proves de coronavirus divendres i començarà pels sanitaris

El Departament de Salut preveu rebre aquest divendres 50.000 proves ràpides per detectar casos de coronavirus procedents d'una comanda de la Generalitat i, per tant, al marge de les que també espera per part del Ministeri de Sanitat.

La consellera Alba Vergés ha destacat que començaran a aplicar aquests tests en els professionals sanitaris i ha parlat de 100.000 proves ràpides en una propera tongada i 100.000 més en una segona.

En una compareixença telemàtica davant dels grups parlamentaris, Vergés ha defensat que no han "banalitzat mai" la pandèmia del coronavirus sinó que han buscat "una posició a l'avançada" i ha dit que "les primers dades semblen indicar que el confinament pot tenir resultats però que en donarà més si es pot fer total"



L'Estat compra material a Xina per 432 MEUR

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha anunciat aquest dimecres en roda de premsa a La Moncloa que el govern espanyol ha tancat amb Xina una compra de material per valor de 432 MEUR. La compra inclou 550 milions de mascaretes de tres proveïdors diferents que enviaran remeses durant vuit setmanes. També 5,5 milions de test ràpids amb dos proveïdors per lliurar durant març i abril. Pel que fa a equips de respiració assistida, dos proveïdors en subministraran 950 entre abril i juny, i també 11 milions de guants durant quatre setmanes.

La compra s'ha materialitzat després de la conferència entre Sánchez i el president de la República Popular de la Xina, Xi Jinping, aquest 17 de març. Segons Illa, a finals d'aquesta setmana ja arribarà "un primer subministrament important". El contracte de compra de material, ha dit, esta "tancat i pagat amb la seva integritat".

Illa ha admès que el nombre de respiradors comprats encara és insuficient per afrontar l'abast de la pandèmia, i ha apuntat que el seu executiu fa "gestions" per comprar-ne més i per produir-los al propi Estat.

El ministre ha tornat a negar de manera taxativa que el seu executiu estigui bloquejant o entorpint les compres de material de les comunitats autònomes, i ha insistit que el seu executiu ajudarà els territoris per fer arribar-lo als hospitals.



L'última setmana de febrer, clau en el contagi

Illa ha apuntat que el seu govern creu que l'última setmana del mes de febrer va ser la que va produir més contagis entre els ciutadans, i especialment a la Comunitat de Madrid, on s'ha centrat el principal focus de la pandèmia.