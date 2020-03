Més de la meitat dels interns en tercer grau passa el confinament a casa seva

Els interns en tercer grau i bona evolució passen el confinament pel coronavirus a casa seva, enlloc de fer-ho als centres penitenciaris. El Departament de Justícia ha aplicat aquesta mesura a 628 persones en 13 dies, que sumats als que ja es trobaven en aquesta situació fa que la meitat dels interns en tercer grau estigui passant el confinament al seu domicili mitjançant l'aplicació de l'article 86.4. D'aquesta manera, la Generalitat ha triplicat el nombre de presos en tercer grau que dormen a casa tots els dies i no només el cap de setmana. D'altra banda, Justícia ha confirmat 16 positius per coronavirus entre interns i funcionaris de presons, dels quals dos d'ells ja han estat donats d'alta.

Abans de l'emergència sanitària hi havia 325 interns en tercer grau que dormien tots els dies a casa seva, el 20% del total (325), i actualment la xifra ja supera el 55% (955). Justícia ha indicat que el percentatge podria augmentar perquè la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i atenció a la Víctima encara ha de valorar la situació de 240 persones més per veure si s'hi poden acollir.

La població total privada de llibertat a Catalunya és de 8.400 persones, de les que 1.600 estan en presó preventiva i 6.800 condemnades. El total d'interns que compleixen condemna que es troben en tercer grau són 1.700 persones, el 27% del total.

Els casos que s'estan analitzant són els de persones que, abans de l'emergència sanitària, ja sortien a treballar cada dia i que només anaven a dormir als centres penitenciaris de dilluns a divendres. Amb les mesures de confinament, havien quedat tancats per evitar entrades i sortides. Amb l'aplicació de l'article 86.4, poden passar el confinament a casa seva, al costat de les famílies, amb control telemàtic, i es minimitza el risc de contagi a les presons perquè es redueix el volum de població reclusa que comparteix espais comunitaris.

La llei no preveu l'aplicació d'aquest article per aquells que estan en segon grau, encara que tinguin un règim de vida flexibilitat amb un 100.2.

Per poder fer el confinament a casa cal complir tres requisits: que s'hagi constatat bona evolució i adaptació de l'intern en el règim obert, que la mesura afavoreixi el seu procés de reinserció i que disposi d'un domicili on pugui complir el confinament en condicions adequades. Els 86.4 els proposen les juntes de tractament i els resol el Servei de Medi Obert de la Secretaria de Mesures Penal, Reinserció i Atenció a la Víctima. El sistema penitenciari n'informa a la fiscalia de vigilància penitenciària. En cas de recurs, el cas passa a la taula del jutge de vigilància. L'última instància és l'audiència de la demarcació.

Un cop acabi l'emergència sanitària es valorarà cas per cas si es reverteix aquesta mesura o es manté.

Per a la resta de tercers graus estan suspeses les sortides diàries, també per als interns en segon grau en 100.2, des del passat 16 de març.

16 casos confirmats

En aquests moments, hi ha set interns que han donat positiu per coronavirus, dels quals quatre estan ingressats a l'Hospital Penitenciari de Terrassa i tres més en hospitals de la xarxa pública de Salut. Dos dels set casos ja han estat donats d'alta. D'altra banda, hi ha 38 casos en estudi i el Centre Penitenciari de dones de Wad Ras i el mòdul 13 de Brians 2 es mantenen confinats, després de la detecció dels primers positius. També s'han confirmat nou casos positius entre els funcionaris.