Un informe de Salut preveu fins a 13.000 morts per coronavirus a Catalunya en el pitjor dels escenaris

Un informe del Departament de Salut preveu fins a 13.000 morts per coronavirus a Catalunya en el pitjor dels escenaris. La conselleria té a sobre de la taula diversos informes amb "múltiples escenaris" que canvien "cada dia", segons fonts de Salut. Un d'aquests informes, avançat per 'Vilaweb' i al que ha tingut accés l'ACN, preveu que el pic de contagis de covid-19 arribi a Catalunya a finals d'abril. Segons les prediccions que recull l'informe, les morts arribarien a 13.000 si els contagis segueixen el ritme d'Itàlia tot el temps i a les 7.600 si haver avançat les mesures de confinament té efecte. Fonts coneixedores de l'informe apunten que les xifres poden ser significativament inferiors si el confinament se segueixi de manera estricta.

L'informe, amb data del 24 de març, estableix dos escenaris a llarg termini. El primer passa per assumir que Catalunya segueixi el mateix ritme que Itàlia durant tot el temps, de manera que el pic de contagis s'assoleixi el 28 d'abril amb més de 121.000 casos en actiu.

El segon escenari preveu que el fet de posar en marxa les mesures de confinament 10 dies abans que en el mateix escenari a Itàlia té un efecte "positiu" en l'evolució de la corba, de manera que el pic arribi uns dies abans, el dia 24 d'abril, amb un menor número de casos i de manera més progressiva. En aquest escenari, la previsió és que el 24 d'abril hi hagi 70.891 casos en actiu.

Aquestes prediccions tenen en compte que s'han de mantenir les mesures de confinament mentre no s'assoleixi una baixada significativa dels casos i el document recorda que a la Xina no es van retirar les mesures fins la part final del descens de la corba. Els models predictius situen el descens significatiu de la corba a partir del mes de maig.

El mateix document remarca que els resultats del model estan "fortament condicionats" per l'evolució dels pròxims dies i que es treballa en diferents escenaris futurs en funció de la progressió de la infecció. Haver aplicar mesures agressives a l'inici pot prevenir la transmissió sostinguda del virus, apunta l'informe.



El 76% dels ingressos als 878 llits d'UCI són per covid-19



L'informe també detalla que a Catalunya hi ha en aquests moments 878 llits de cures intensives (UCI), amb 668 ingressos per covid-19, segons dades actualitzades aquest dilluns. Això significa, per tant, que el 76% de la capacitat d'UCI actual està destinada a pacients en estat greu per coronavirus.

El percentatge d'ocupació de pacients amb covid-19 varia molt segons l'hospital perquè la derivació de pacients es fa a partir de la idea que el sistema sanitari és una única xarxa descentralitzada d'UCI "sota un mateix cervell", el de la comissió d'experts que s'ha creat per coordinar tots aquests recursos. Així ho va explicar la consellera de Salut, Alba Vergés, aquest dimarts.

Així, segons l'informe, l'Hospital Vall d'Hebron és el que té ara mateix més llits d'UCI, amb un total de 80, el 73% dels quals estan ocupats per pacients amb coronavirus. L'Hospital de Bellvitge en té 75, amb el 69% d'ingressos per covid-19. L'Hospital Clínic té 70 llits d'UCI i el 89% són per a pacients amb covid-19.

Alguns dels hospitals amb totes les places d'UCI destinades a pacients amb covid-19 són l'Hospital de Sant Pau i Santa Tecla, amb 9 llits, i l'Hospital Quirón, amb 13. Altres que tenen una ocupació molt alta per pacients amb coronavirus són l'Hospital de Terrassa (22 llits, 95% per coronavirus) i l'Hospital de Sant Pau (58 llits, 95%).

El Departament de Salut treballa per augmentar de forma molt significativa la capacitat de llits d'UCI en els propers dies. Segons van assenyalar els seus responsables, es preveu duplicar la capacitat a finals d'aquesta setmana i triplicar-la que ve.



Més de 8.000 professionals sanitaris de baixa



L'informe recull les baixes laborals relacionades amb coronavirus -per contagi o aïllament- i de moment el dia que més se n'han registrat va ser el dilluns 23 de març, amb més de 7.000. De professionals sanitaris, n'hi ha un total de 8.246 de baixa, segons dades actualitzades el 24 de març.



Més de 370.000 persones utilitzen l'app



Un total de 373.169 han respost el test de l'app 'StopCovid19Cat' per fer seguiment de possibles símptomes de coronavirus, segons dades de divendres passat recollides en l'informe. D'aquestes, 65.255 es troben en estat lleu i sense risc i 41.963 lleus, però amb risc; 2.572 es troben en estat greu sense risc i 1.599, greu amb risc. 261.780 no tenen símptomes, però Salut demana que igualment s'ompli el test per tenir "mapes de calor" del coronavirus.



Disminueixen les urgències



El document de Salut mostra que les urgències als centres hospitalaris de l'Institut Català de la Salut (ICS) han baixat respecte a les de fa un any pel confinament. Aquesta mesura també ha fet baixar les visites a l'atenció primària.