Govern triplica la capacitat del 061 Salut Respon per atendre consultes telefòniques

El Departament de Salut ha triplicat la capacitat del servei 061 Salut Respon per atendre consultes telefòniques en el marc de la crisi del coronavirus. Així, si fins al començament de la crisi el servei tenia 130 posicions -cada posició l'ocupa més d'una persona en els diferents torns- ara arriba a les 342. Aquest mateix dimecres ha entrat en servei una nova sala d'atenció telefònica de més de 500 metres quadrats i amb capacitat per a 200 posicions a l'Espai Bital, a l'Hospitalet de Llobregat. A més, s'han contractat 270 estudiants universitaris de l'àmbit sanitari per atendre el servei. Salut informa que l'objectiu és reduir la saturació del servei per "l'allau" de consultes a l'entorn del coronavirus.

Els 270 estudiants formen part del grup de 1.200 que es van oferir, a través del Consell d'Estudiants de Medicina de Catalunya (CEMCAT), per donar suport en la gestió sanitària del coronavirus.

La nova sala atén totes les trucades relacionades amb la pandèmia. Els operadors fan un primer cribratge i les més greus es traslladen a l'equip mèdic del 061. Els estudiants van rebre formació dies enrere, al mateix espai on s'ha creat la nova central telefònica.

Les persones que atenen els telèfons segueixen la normativa sanitària: estan separats per una distància d'entre un i dos metres, i compten amb material de protecció.

En els darrers dies al 061 Salut Respon ja se li havia afegit una sala addicional amb 50 noves posicions a la zona 22@ de Barcelona. Per minimitzar la saturació d'entrada del telèfon 061 Salut Respon, també s'han incrementat els canals telefònics, que han passat dels 180 inicials a 420 actualment.

Aquest reforç se suma iniciatives que s'han posat en marxa darrerament com ara l'aplicació StopCovid19Cat, amb la qual es fa seguiment dels pacients que presenten símptomes de la malaltia. Està disponible en iOS i en Android.