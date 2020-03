La CUP demana que es nacionalitzin els recursos sanitaris i que la crisi per la covid-19 "la paguin els bancs"

La CUP-CC ha demanat al Govern que nacionalitzi tots els recursos sanitaris i que els posi a disposició de "l'interès col·lectiu": "Calen mesures valentes", ha advertit la diputada Maria Sirvent en la reunió que el president, Quim Torra, ha mantingut amb els grups parlamentaris per videoconferència. Els anticapitalistes han proposat que "aquesta crisi la paguin els bancs i l'Ibex 35", i ha lamentat que la Generalitat impulsa "receptes neoliberals". De fet, ha acusat els consellers de fer declaracions que "es contradiuen" amb els decrets promulgats. Amb tot, ha estès la mà a l'executiu amb diverses mesures davant aquesta crisi. D'altra banda, la CUP ha demanat al Govern "començar de zero" i refer els pressupostos, d'acord amb el context.

Sirvent ha atribuït la magnitud d'aquesta crisi sanitària a la gestió anterior del sistema sanitari: "Ja estava esgotat", ha valorat la diputada, que ha recordat les retallades del 2008 i les privatitzacions, així com la "mala gestió" i "la precarietat" del personal del sector. D'altra banda, ha qüestionat per què el Govern no promou una "banca pròpia" i "deixa de fomentar entitats que cada dia fan fora les persones". Els anticapitalistes també reclamen "transparència" respecte a les xifres de víctimes mortals per la covid-19, per edats i per comarques.

Els cupaires han demanat explicacions sobre la situació a les residències de gent gran i quines mesures s'han adoptat en aquest tipus de centres. Volen una actuació urgent per contenir el brot de coronavirus i garantir l'atenció dels qui no s'han contagiat. El subgrup parlamentari ha denunciat que el protocol específic d'inspecció anunciat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies és "insuficient" i proposen un paquet de mesures extraordinàries, en què inclouen que es faci la prova del coronavirus als residents en aquests centres i als treballadors; que organitzin la vida als centres perquè es redueixi al mínim la rotació de treballadors; que garanteixin el personal necessari i les atencions mèdiques que calguin i que es garanteixi sempre els equips de protecció individuals (EPIs).

D'altra banda, exigeixen que els residents que hagin donat positiu siguin traslladats a espais medicalitzats o centers mèdics, que s'incorporin eines telemàtiques per fer efectiva la comunicació amb els seus familiars i que s'incorpori un servei de suport psicològic per zones, barris o pobles.



La CUP demana "començar de zero" i refer els pressupostos per encarar la crisi del coronavirus



En la intervenció posterior a la del vicepresident del Govern i conseller d'Economia, Pere Aragonès, Sirvent ha defensat fer uns pressupostos nous perquè s'ajustin a la nova realitat i no aprovar modificacions pressupostàries per fer uns comptes "encoberts". Ha dit que si abans ja entenien que els comptes eren "insuficients", ara estan "caducats".

A més, ha dit que "les regles d'austeritat no tenen cap sentit", ha suggerit que se les haurien d'haver "saltat" ja pels ciutadans i que avui "el sistema sanitari seria més fort". La CUP ha estès la mà al Govern: "Estem disposats a cooperar si és per respondre a les necessitats del poble", ha conclòs Sirvent.