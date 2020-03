Renfe cancel·la el servei ferroviari a les línies R7, RG1 i RT1 els dissabtes i festius durant l'estat d'alarma

Renfe ha anunciat aquest dimarts en un comunicat que modificarà el servei ferroviari a les línies de Rodalies per adaptar-lo a la demanda durant l'estat d'alarma i respectant un nivell d'ocupació que representi un terç de la màxima capacitat. Les mesures, que es començaran a aplicar a partir de dimecres, busquen que "es respecti el propòsit de mantenir les distàncies entre els viatgers recomanades per les autoritats sanitàries". D'ara endavant, l'oferta del servei en dies feiners serà del 66% en totes les línies, mentre que els dissabtes i festius l'oferta es reduirà un 50% respecte al servei habitual dels dissabtes. A les línies R7, RG1 i RT1, el servei en dissabtes i festius no es prestarà.

Renfe especifica que a l'R7 la Universitat Autònoma de Barcelona està tancada i que la resta d'estacions de la línia ja estan servides per l'R4. L'RG1 comparteix recorregut amb trens de les línies R11 i R1, mentre que els viatgers de la línia RT1 disposen de serveis en les línies R14, R15 i R16 per desplaçar-se entre Tarragona i Vilaseca. Els nous horaris es poden consultar a través dels canals digitals d'informació de Renfe i Rodalies de Catalunya i als telèfons 900 41 00 41 i 912 320 320.

L'anunci es produeix després que el servei ferroviari acumuli diversos dies registrant un descens en la demanda que es mou entre el 90% i el 95% respecte a l'activitat habitual. Aquest dimarts, la demanda a les línies operades per Renfe ha estat del 92,4% en comparació a un dia sense incidències.