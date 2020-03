La Generalitat aprova reduir un 50% el cànon de l'aigua

El Govern de la Generalitat, a proposta del Departament de Territori i Sostenibilitat, va aprovar la setmana passada una sèrie de bonificacions en el cànon de l'aigua que suposaran un estalvi per a les famílies i les empreses en el seu rebut, davant la pandèmia de coronavirus que no només suposa una emergència sanitària a nivell global, sinó que també té un impacte directe sobre l'economia i el conjunt de la societat.

Un dels instruments que té al seu abast és el de la fiscalitat dels tributs propis, entre els quals hi ha el cànon de l'aigua. Tot i que es tracta d'un tribut finalista, dirigit a finançar els serveis del cicle de l'aigua a Catalunya, una rebaixa temporal d'aquest podrà alleugerir en part les càrregues econòmiques de la ciutadania i de les empreses que en són contribuents.

És per això que s'han aprovat les següents mesures:

Aplicar una reducció del 50% del cànon de l'aigua a tots els usuaris domèstics durant dos mesos (abril i maig).

durant dos mesos (abril i maig). Aplicar una reducció del 50% del cànon que paguen les indústries i la resta d'activitats econòmiques (petites i mitjanes empreses, comerços i autònoms).

El cost aproximat d'aquestes mesures es quantifica en 50 milions d'euros, que permetran aportar liquiditat a les famílies i a les empreses, amb càrrec a la Generalitat, a través del pressupost de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA).

A banda d'aquestes mesures, cal recordar que totes les famílies en situació de vulnerabilitat, o les que es puguin trobar en aquesta situació els propers mesos com a conseqüència de la repercussió del coronavirus, poden demanar i acollir-se al cànon social zero, el que implica no pagar per aquest concepte dins de la factura de l'aigua.