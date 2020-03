Es doblen les places d'UCI a Catalunya per atendre els casos greus de coronavirus

La capacitat de les Unitats de Cures Intensives (UCI) s'ha doblat de moment a Catalunya per atendre els casos greus de covid-19, segons ha afirmat la consellera de Salut, Alba Vergés, tot i que no ha especificat el nombre de places amb què compta ara el sistema després d'haver incorporat els recursos de la sanitat privada i altres mesures, com reconvertir llits de semicrítics. D'altra banda, Vergés ha explicat que el tancament d'alguns centres d'atenció primària (CAP) i consultoris no respon a contagis ni aïllaments dels professionals sinó a «reorganitzar la xarxa assistencial» per la crisi del coronavirus i «concentrar i sectorialitzar-ne l'activitat»; per exemple, centres destinats només a pediatria i, altres, a infeccions respiratòries.

Vergés ha recalcat que estan treballant per augmentar la capacitat de les UCI i dotar-les dels aparells necessaris. També ha recordat que els casos greus de coronavirus no només afecten persones grans i vulnerables, sinó que també estan ingressant a les UCI persones d'entre 20 i 50 anys.

Per això ha insistit en la necessitat de complir les mesures de distanciament i d'higiene i el confinament a casa; un confinament que ha defensat que ha de ser «total» quan se li ha demanat perquè no havien optat per autoritzar l'esport a l'aire lliure en solitari com han fet altres països.

El sistema sanitari està virant en els últims dies per donar resposta a la crisi del coronavirus i en aquesta reorganització ha emmarcat Vergés el tancament d'alguns CAPs i consultoris locals. La titular de Salut ha destacat que la «millor contenció» des de l'atenció primària és fer el seguiment de pacients amb símptomes lleus o de les zones que poden ser punts calents -informació que ha de permetre generar l'app StopCovid19Cat- perquè els hospitals estan «absolutament dedicats» a tractar les persones que es troben greus i que han d'ingressar en unitats de crítics i semicrítics.

La consellera ha assenyalat que, després de parlar amb el Ministeri de Sanitat, no té clar si els tests ràpids arribaran a Catalunya abans de dijous. L'estratègia per saber quins col·lectius prioritzar dependrà de la quantitat de tests de què disposin. Vergés ha fet aquestes declaracions en la roda de premsa que cada dia ofereixen de forma telemàtica la consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, i el titular d'Interior, Miquel Buch.