3.194 denúncies per incomplir el confinament i 12.288 vehicles identificats a Catalunya en les darreres 24 hores

El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha informat que en les darreres 24 hores s'han aixecat 3.194 denúncies a Catalunya per incomplir el confinament i posar en risc altres persones. A més, s'han identificat 12.288 vehicles per part del dispositiu format per Mossos, policies locals i Guàrdia Urbana. El conseller també ha explicat que el nombre d'agents confinats a casa ha augmentat a 1.190, i que hi ha 26 policies amb positiu per coronavirus. La circulació a l'Àrea Metropolitana de Barcelona s'ha reduït un 92,7% respecte el diumenge de fa dues setmanes. Buch ha afegit que el departament treballa per oferir una app mòbil per portar el certificat d'autoresponsabilitat sense la necessitat d'imprimir-lo.

Buch va informar dissabte de 2.805 sancions per incomplir el confinament a Catalunya, una xifra que avui ha estat de 3.194 denúncies més. Pel que fa als vehicles, la xifra ha disminuït lleugerament: de 12.741 identificacions ahir per les 12.288 d'avui. Els efectius dels Mossos confinats a casa eren més de 700 ahir, però avui ja n'hi ha 1.190, i els que han donat positiu per coronavirus han augmentat de 10 a 26 en 24 hores. El conseller ha assegurat que el departament treballa amb "totes les eines" que disposa per afrontar aquesta situació.

El titular d'Interior ha explicat que, a hores d'ara, no ha rebut cap missatge del govern espanyol per coordinar el desplegament de més militars en les infraestructures a Catalunya. Alhora, Buch ha afirmat que les mesures de confinament que la Generalitat pot prendre "són les que són", per la qual cosa ha instat la Moncloa a avalar les peticions del president del Govern, Quim Torra, sobre el confinament total: "Aquesta no és una lluita política ni de partits, sinó una lluita contra una pandèmia", ha asseverat.

En aquest sentit, Buch ha constatat que "així no es pot continuar", i ha posat com a exemple el canvi d'estratègia d'Itàlia, que finalment ha decidit aturar totes les activitats productives -menys les essencials- per fer front al coronavirus.

El certificat d'autoresponsabilitat que impulsa Interior, i que entra en vigor a partir de les 12 hores d'aquesta nit, tindrà una versió digital per poder-la descarregar al mòbil a través d'una app. Es pot trobar en el següent enllaç.