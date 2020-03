UGT i CCOO asseguren que moltes empreses demanen ERTO de força major de manera "injustificada"

UGT i CCOO lamenten un "abús" de la utilització dels Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) per causa de força major per part de les empreses. Actualment, a Catalunya, s'han enregistrat més de 25.000 ERTO, que afecten gairebé 250.000 treballadors, el doble de la comunitat autònoma de Madrid.

Els sindicats recorden que només les companyies que han hagut de cessar l'activitat a causa del coronavirus poden presentar un ERTO per força major. No és així en el cas de les empreses que hagin patit fluctuacions, pèrdues econòmiques o "causes sobrevingudes" a conseqüència dels efectes de la covid-19. En aquest cas, l'ERTO s'hauria de presentar per causes tècniques, organitzatives o de producció.

Per aquest motiu, els sindicats han fet una crida al Govern a garantir la "rigorositat" de les causes a través de la revisió posterior dels casos. Els sindicats s'han compromès a impugnar tots els expedients que no s'atenguin a les causes establertes a l'efecte.

Segons els sindicats, la utilització de l'ERTO de força major és "injustificada i interessada" i respon a la voluntat "d'evitar" la intervenció dels treballadors a través de l'obertura del període de consultes, així com "aprofitar l'exoneració" per part de l'empresa per pagar la part empresarial de la quota a la Seguretat Social.

UGT i CCOO denuncien que evitar la intervenció dels treballadors en els expedients "vulnera" la llibertat sindical, així com provoca un "desequilibri" en la responsabilitat compartida davant la crisi sanitària.

"Fer barra lliure amb la consideració de força major no només allibera de responsabilitat a les empreses en la col·laboració per sortir d'aquesta crisi, sinó que a més afebleix el sistema públic de Seguretat Social que és fonamental per garantir un món de treball just", han manifestat a través d'un comunicat.