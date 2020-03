Torra insisteix a les Cambres de Comerç amb el confinament 'total' i demana 'solidaritat i compromís' a les empreses

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha defensat davant el Consell de Cambres la necessitat d'un confinament "total", acompanyat d'un paquet econòmic "sòlid i consistent" per reduir l'impacte econòmic del coronavirus. El president s'ha reunit aquest dilluns per videoconferència amb els presidents de les Cambres de Comerç de Catalunya, així com amb la consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón. "Entenc l'extrema duresa i severitat de les mesures que demanem, però ens cal disciplina cívica. Necessitem un acord de solidaritat i compromís amb la ciutadania, i confio que l'empresariat també ho faci", ha manifestat.

Per la seva banda, els representants camerals han demanat posar en marxa un únic canal virtual amb informació clara destinada a les empreses com a solució a la "confusió" del sector. El president s'ha compromès a establir un canal de comunicació permanent entre les cambres i el Govern per afrontar les conseqüències econòmiques de la crisi.

En la reunió, el president ha explicat que les mesures econòmiques plantejades se centren en la reducció de les despeses de les empreses mitjançant la moratòria en el pagament de tributs, la suspensió dels pagaments de l'IVA, l'IRPF, l'Impost de Societats, la moratòria en deutes bancaris i la millora de les prestacions per als treballadors autònoms, entre altres.

A més, també es preveu la injecció de liquiditat a les empreses, amb mesures com la clarificació de les condicions d'accés a les mesures de liquiditat. A més, s'implantaran iniciatives per rebaixar substancialment el mínim de 100.000 euros per accedir al finançament i evitar que sigui una barrera per a les petites empreses, així com ampliar la línia de finançament de 200 milions d'euros per donar suport als sectors del transport, turisme, hostaleria o educació, entre altres.

La consellera Chacón ha informat que la Generalitat està aplicant una moratòria de sis mesos en els tributs propis i està estudiant aplicar una reducció dels horaris comercials perquè els empleats estiguin menys "exposats" i puguin conciliar la vida familiar.