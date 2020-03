Salut confirma 54 nous morts per coronavirus a Catalunya i s'eleva la xifra de víctimes fins a 245

El departament de Salut confirmava ahir al vespre 54 nous morts per coronavirus a Catalunya, que eleven la xifra de víctimes mortals fins a 245. El diumenge es van reduïr el nombre de víctimes respecte a dissabte, quan van ser 69. En les últimes hores també s'han detectat 1.221 positius nous i la xifra de contagiats total puja fins als 5.925 infectats. D'aquests, 551 estan greus. Des de l'inici de l'epidèmia s'han comptabilitat 728 altes hospitalàries. En el cas d'Igualada, hi ha hagut quatre nous morts, amb 32 en total, i s'han detectat vuit positius nous, amb un total de 228 afectats. Hi ha sis malalts en estat greu.