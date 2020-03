El Homrani diu que es poden denunciar les empreses on no es respecti la distància d'1,5 metres

El conseller de Treball, Chakir El Homrani, ha dit aquest dilluns que les persones que detectin que als seus llocs de treball no s'està respectant els 1,5 metres de distància ho poden denunciar a Inspecció de Treball de forma telemàtica.

Des de fa unes hores, ha entrat en vigor la resolució del Govern que obliga els treballadors a deixar aquest espai com a mesura de prevenció pel coronavirus amb l'excepció de sanitaris, serveis socials i forces de seguretat. En una entrevista a Catalunya Ràdio, el conseller ha animat a les empreses a explorar altres fórmules, com el teletreball, abans d'optar per presentar un ERTO. Fins ara, hi ha 247.690 treballadors afectats per aquests expedients, "una xifra molt i molt elevada", ha lamentat.

El conseller de Treball, Afers Socials i Família ha recordat que les recomanacions de les autoritats sanitàries i ordre públic en l'àmbit laboral "s'han de complir" i que en la resolució aprovada per la Generalitat les mesures s'expliquen "clarament". Així mateix, ha deixat clar que en aquells casos on no es respectin els 1,5 metres es podrà posar en coneixement d'Inspecció de Treball, que aquests dies es troba operativa en ser declarada un servei essencial.

Per a aquelles empreses que no puguin garantir la distància entre treballadors i "no trobi la solució", el conseller ha demanat que es posin en contacte amb el Departament perquè se'ls faci un "acompanyament". "Totes les empreses i persones treballadores, en aquest moment de crisi sanitària encara tenim més obligacions d'extremar la seguretat i la salut laboral", ha subratllat Chakir El Homrani.

El conseller també s'ha referit als nombrosos ERTO que s'estan presentant aquests dies per causa de fora major arran de la pandèmia del coronavirus i ha demanat a les empreses que explorin alternatives no tan "traumàtiques" com el teletreball per evitar més expedients.



"Som conscients que la situació és molt complexa", ha afirmat.

Segons ha detallat, Catalunya és el territori de l'Estat on se n'estan presentant més i aquesta és una situació, ha dit, que s'està intentant gestionar "de forma ràpida i eficient". En tot cas, El Homrani ha comentat que "és millor un ERTO que un ERO d'extinció".

D'altra banda, el conseller de Treball ha explicat que des de fa una setmana està treballant amb el Departament d'Agricultura i es manté en contacte amb Unió de Pagesos per trobar una manera de facilitar la contractació davant la pròxima campanya de la recollida de la fruita a les comarques de Lleida.