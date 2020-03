Entitats del lleure critiquen el "tracte desigual" de la Generalitat a 25.000 treballadors

La Confederació i l'Acellec han criticat el "tracte desigual" que estan rebent prop de 25.000 treballadors del sector del lleure per part de la Generalitat. En concret, les dues patronals han criticat que les mesures previstes per atendre les contingències laborals de les empreses i entitats que presenten serveix externs en l'àmbit educatiu arran del coronavirus, estableix diferències entre la contractació pública i la privada, ja que en el cas de les segones només percebran la prestació derivada dels ERTO, "que només cobreix el 70% dels seus salaris". Les dues organitzacions han criticat la diferenciació de tracte perquè "són treballadors que realitzen les mateixes tasques" i estan regulades per un mateix conveni col·lectiu.

Això comportarà que les empreses i entitats tindran a les seves plantilles treballadors amb igual categoria i responsabilitat "que rebran suports econòmics diferents". A més de la desigualtat laboral, les organitzacions han apuntat que es genera una "complexitat burocràtica i administrativa" a l'hora de gestionar i tramitar tots els suports, "que amenaça en convertir-se en un nou obstacle per a la viabilitat del sector".

Davant d'això, les associacions patronals han reclamat la "màxima protecció possible per als seus treballadors", amb ajuts que incloguin tota la despesa laboral, incloses les quotes de la seguretat social, i sense distincions entre els serveis contractats per la via de licitació pública i la resta.

Per últim, han reclamat una resposta del Govern a través dels seus màxim responsables, el president o el vicepresident, i ha proposat la medicació dels sindicats majoritaris del sector (CCOO, UGT i USOC), on ha recordat que hi ha "unitat d'acció".