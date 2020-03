Una desena de catalans denuncia la inacció d'Exteriors per repatriar-los des del Perú: "Ens sentim totalment abandonats"

Una desena de catalans ha denunciat la inacció del Ministeri d'Exteriors per repatriar-los des del Perú. "Ens sentim totalment abandonats", afirmen en un comunicat conjunt on reclamen al govern espanyol que garanteixi la seva tornada a casa com més aviat millor. El govern del Perú va anunciar que a partir del diumenge tancaria definitivament els aeroports i fronteres per frenar el coronavirus i deixaria de donar suport al retorn d'estrangers. El grup de viatgers de Barcelona i Girona assegura que tenien bitllets per sortir diumenge en un vol d'Ibèria, però que es va anul·lar just el dia abans per "motius sanitaris" i ara no saben quan podran marxar.

En declaracions a l'ACN, Mei Vizan, una de les turistes, lamenta la manca de "resposta" per part del consultat i l'ambaixada espanyola a Lima a les seves trucades i correus electrònics.

"Els israelites i els dels EUA ja estan a casa seva amb vols pagats pels seus governs", critiquen els catalans que es troben confinats en un hotel de Lima.

La Mei alerta que la majoria d'aquests viatgers són població de risc per la seva edat o perquè tenen problemes de salut.

"La meva sensació és que som vells i no els importem a ningú", assegura, remarcant que se senten "impotents".