Chacón sobre les pimes: "O fem perquè no hagin de tancar o tindrem un drama real"

La consellera d'Empresa, Àngels Chacón, ha expressat la seva preocupació sobre el futur de les petites i mitjanes empreses que aquests dies es veuen obligades a presentar ERTO i de qui ha dit que són "les grans oblidades" quan s'aborden les conseqüències econòmiques del coronavirus. "O fem alguna cosa perquè no hagin de tancar o tindrem un drama real", ha advertit la consellera en declaracions a TV3.

La consellera ha recordat que les pimes suposen més del 95% del teixit productiu català i ha apostat perquè sigui en elles on recaigui el "focus d'ajuts" perquè "ningú garanteix la seva viabilitat" un cop superat aquest episodi. Chacón també ha dit que serà necessari un paquet addicional de mesures que acompanyi els pressupostos.

Per Chacón, l'aprovació dels comptes al Parlament és "necessària" i les ajudes complementàries s'han de prendre en base a una flexibilització del sostre del dèficit. De moment, ha recordat que ja s'han impulsat per ara algunes mesures com aturar el pagament de crèdits a entitats vinculades amb la Generalitat i la moratòria de tributs, entre d'altres.

I és que, segons Chacón, la crisi sobrevinguda pel coronavirus "ni estava en el guió ni era previsible". "Ens trobem en una situació de crisi molt molt important, no només de demanda sinó en oferta", ha continuat la consellera, que ha recordat que una part de la població pot patir problemes de liquiditat ja que els afectats per l'ERTO encara tardaran dies a cobrar i es poden passar més dies de l'habitual sense tenir cap ingrés.