La CGT demana que el transport públic sigui gratuït durant l'estat d'alarma

La Confederació General de Treballadors (CGT) de Catalunya ha demanat aquest dilluns la gratuïtat del transport públic a tot el Principat mentre duri l'estat d'alarma. El sindicat ho ha sol·licitat aquest matí a través d'una carta dirigida a la presidenta de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), Maria Rosa Alarcón; al conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Damià Calvet, i al ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, José Luís Ábalos.

En el document, la CGT demana que la mesura s'apliqui a tot el transport públic urbà de rodalies i interurbà de Catalunya –metro, rodalies de Renfe, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, autobusos urbans i autobusos interurbans-.

En la carta, el sindicat remarca que, des de la proclamació de l'estat d'alarma, "la mobilitat de la població ha quedat restringida a casos de necessitat", ja sigui per anar a treballar, desplaçar-se a centres sanitaris o efectuar compres de recursos de subsistència. En aquest sentit, la CGT assenyala que una part "molt important de la població" que es desplaça a hospitals i supermercats "ha vist perdre el seu poder adquisitiu pels Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO)".

Per altra banda, recorda que totes aquelles persones que es desplacen al seu centre de treball amb transport públic "estan fent un servei públic" i, per aquest motiu, "les administracions hi han de contribuir facilitant els mitjans de transport", conclou l'escrit.